Jahrzehntelang engagierte sich Walter Gaich (73) kommunalpolitisch, seit 2005 war er Vizebürgermeister in Voitsberg. Nach seinem Rückzug zieht Gaich Resümee.

Unternehmer Walter Gaich zieht sich nach vier Jahrzehnten aus der Politik weitgehend zurück © Rainer Brinskelle

Ende März wurde ihr Nachfolger Manfred Prettenthaler in der Voitsberger Gemeinderatssitzung angelobt, Sie waren „nur“ als Zuseher dabei. Wie ging’s Ihnen da?

Walter Gaich: Es war ein bisschen merkwürdig, aber ich sehe den Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wenn man so lange in der Politik war und für die Menschen gearbeitet, drücken einem dann schon die Tränen.

