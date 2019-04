In der Nacht auf Dienstag, den 2. April, brachen bislang noch unbekannte Täter in Köflach 17 Autos auf, auch vier Einschleichdiebstähle in Wohnungen und Häuser sollen laut Polizei auf ihr Konto gehen. Einen Pkw zündeten die Täter sogar an.

Der unbekannte Täter fuhr mit einem gestohlenen Fahrzeug herum und zündete es danach an © Rainer Brinskelle

In der Nacht auf Dienstag, den 2. April, waren die Freiwilligen Feuerwehren Köflach und Piber zu einem Pkw, der in Vollbrand gestanden war, gerufen worden. Der Lenker wurde als flüchtig gemeldet. Nun ist auch klar, warum: Ein oder oder mehrere Unbekannte hatten den VW Passat gestohlen und nach einer Probefahrt in Brand gesteckt.

Das war aber offensichtlich nur der Höhepunkt einer ereignisreichen Nacht. Denn auf das Konto der Täter soll gleich eine ganze Einbruchs- und Diebstahlsserie im Köflacher Stadtgebiet gehen. Wie die Polizei inzwischen bekanntgab, waren in der Nacht von 1. April um 21.40 Uhr bis 2. April um 4.45 Uhr insgesamt 17 Fahrzeuge aufgebrochen worden. Zudem begingen die Täter in derselben Nacht auch vier Einschleichdiebstähle in Häuser und Wohnungen.

Auto angezündet

"Der Tatort erstreckt sich über das gesamte Stadtgebiet von Köflach", schildert ein Polizist. Die Einbrüche wurden in der Judenburgerstraße, in der Michael-Gruber-Straße, in der Talwegsiedlung, in der Ludwig-Stampfer-Gasse, in der Fabrikstraße, in der Viktor-Suppan-Straße, in der Griesgasse und in der Perschlerstraße verübt. Aufgrund des weitläufigen Terrains und der vielen Tatorte sind die Spezialisten noch immer mit der Spurensicherung beschäftigt. Bei den Autos wurden jeweils Scheiben eingeschlagen, die Täter konnten unter anderem Bargeld, Zigaretten und Schmuck erbeuten.

Bei einem Einschleichdiebstahl in der Judenburgerstraße erbeutete der mutmaßliche Täter einen Fahrzeugschlüssel und stahl einen schwarzen VW Passat mit Voitsberger Kennzeichen. Der Täter dürfte mit dem Fahrzeug zuerst durch die Gegend gefahren sein, ehe er es gegen 4 Uhr früh im Kreuzungsbereich der L345 mit dem Schachnerweg - nahe der Therme Nova - in Brand gesetzt hat.

Der ausgebrannte Pkw steht noch am Tatort Foto © Rainer Brinskelle

Der Sachschaden dürfte sich laut den Ermittlern zumindest auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Zu dem Täter oder den Tätern gebe es bislang noch keine Anhaltspunkte. Die Polizeiinspektion Köflach ersucht unter der Telefonnummer 059 133-6193 um zweckdienliche Hinweise von Zeugen.

