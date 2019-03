Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Über eine Stunde beschäftigten sich die Voitsberger Gemeinderäte mit der Raumplanung © Heike Krusch

Die Besucherplätze bei der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres im Voitsberger Sitzungssaal waren gut gefüllt. In der ersten Reihe saß einer, für den dieser Platz ungewohnt war. Walter Gaich, langjähriger VP-Vizebürgermeister hatte sein Amt wie berichtet kürzlich zurückgelegt. Ihm folgt Gastronom Manfred Prettenthaler nach, der künftig nicht nur in seinem Gasthaus „Zur Alten Post“ sondern auch in der Stadtregierung umrühren wird. Bei der Sitzung Donnerstagabend wurde er von Bezirkshauptmann Hannes Peißl angelobt. Bei der geheimen Wahl fielen 22 Stimmen auf ihn, eine war ungültig.

Mit freundlichen Worten bedankte sich SP-Bürgermeister Ernst Meixner bei Gaich. Er betonte dessen Engagement in Vereinen und Ausschüssen und überreichte ihm eine goldene Bibel als Abschiedsgeschenk.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.