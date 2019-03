Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tournee führte nach Abu Dhabi © SRS

Die erfolgreiche Tournee der Lipizzaner in den Nahen Osten führte die Hengste und ihre Bereiter der Spanischen Horfreitschule SRS in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi. Auftakt der Tournee war die Übergabe des Hengstes Neapolitano Theodorosta an Kronprinz Mohamed bin Zayed Al Nahyan. In Anwesenheit von weiteren Vertretern der Herrscherfamilie und einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation aus Österreich überreichte Bundeskanzler Sebastian Kurz den Hengst an Kronprinz Mohamed bin Zayed Al Nahyan und seiner Tochter Sheikha Hassa bint Muhamed bin Zayed. Im Anschluss wohnte die Herrscherfamilie an der Seite von Geschäftsführerin Sonja Klima und Bundeskanzler Sebastian Kurz dem ersten Auftritt des Weißen Balletts in Abu Dhabi bei.