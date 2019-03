Dokumentarfilmer Albert Koch präsentiert seinen aktuelles Filmprojekt am 26. März in Rosental.

Ein Ringkampf beim traditionellen Nadam-Fest © Albert Koch

Alles begann in Kärnten. 1973 begab sich der Thaler Albert Koch damals auf seine erste Mopedreise. Es folgten filmische Dokumentationsreisen nach Skandinavien, Alaska, Island, Australien, Madagaskar, Thailand, Tunesien, Peru, Ecuador, Galapagos und viele mehr. Seine letzte Reise führte ihn vergangenes Jahr durch die Mongolei, Sibirien und Kamtschatka. 27.900 Kilometer legte de gelernte Gießer und Former, der jahrelang bei der Berufsfeuerwehr in Graz gearbeitet hat, mit seinen Reisegefährten Sepp Harbeck und Ewald Mikscha dabei zurück.

