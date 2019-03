In der Nacht auf Dienstag kollidierten in Voitsberg zwei Autos. Die Lenker blieben unverletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An den zwei Pkw entstand hoher Sachschaden © FF Voitsberg/Walter Ninaus

In der Nacht auf Dienstag gegen 23 Uhr stießen in Voitsberg in der Kowaldstraße zwei Autos zusammen. Die beiden Lenker blieben unverletzt, an den Pkw entstand schwerer Sachschaden. Die sieben alarmierten Feuerwehrkameraden aus Voitsberg rückten aus, um die Unfallautos zu bergen. Das gelang den Rettungskräften mit dem Kran und dem Mehrzweckanhänger.