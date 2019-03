Um fünf Prozent stieg die Anzahl der Nächtigungen in den Tourismusgemeinden der Lipizzanerheimat im vergangenen Jahr. „Dazu haben alle ihren Beitrag geleistet“, so TV-Obmann Kern.

Die Barbara-Kirche in Bärnbach, das Lipizzanergestüt Piber (Foto) und die Therme Nova in Köflach sind touristische Anziehungspunkte © Rainer Brinskelle

Die Therme Nova, das Lipizzanergestüt Piber und die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Barbara-Kirche in Bärnbach sind nur drei der beliebten Tourismusziele in der Lipizzanerheimat. In den vergangenen Jahrzehnten waren es vor allem Tagesgäste, die für ein paar Stunden den Bezirk Voitsberg besuchten, inzwischen steigt die Zahl der Übernachtungen rasant.

