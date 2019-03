Ein besonderes Projekt zur Förderung der Lesekomptenz wurde in der NMS Krottendorf-Gaisfeld umgesetzt.

Die Schüler waren vom "Literaturfrühstück" begeistert © Heike Krusch

Polster statt Sessel, Decke statt Tisch und ein Häferl statt der Federschachtel – die Schüler der Neuen Mittelschule Krottendorf-Gaisfeld erlebten kürzlich einen etwas anderen Schultag. „Literaturfrühstück“ stand am Stundenplan. Initiiert wurde der Projekttag, den alle Schüler gemeinsam in der Turnhalle verbrachten, von Pädagogin Sylvia Del Negro-Sebati. Sie erklärt: „Das wichtigste Thema in unserem Schulentwicklungsplan ist das Lesen als Grundkompetenz.“

