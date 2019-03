Die weststeirischen Bäuerinnen trafen sich zum Bezirksbäuerinnentag und feierten die hohe Stellung der Frau in der Landwirtschaft.

Zehn Bäuerinnen aus dem Bezirk wurden für ihre Leistungen mit der Bäuerinnennadel ausgezeichnet © Simone Rendl

Selbstbewusst auftreten und sich für seine Interessen stark machen – das war die Botschaft des Bezirksbäuerinnentages am Donnerstag in Bärnbach. Unter dem Motto „Selbst.Bewusst.Sein“ präsentierten die Bäuerinnen der Region sich und ihre Leistungen des vergangenen Jahres und zeigten den Anwesenden, wie wichtig und unverzichtbar die Frau in der Landwirtschaft ist.