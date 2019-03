Facebook

Das Auto musste aus dem Tunnel geborgen werden © Feuerwehr Voitsberg

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Feuerwehr Voitsberg Freitagnachmittag gegen 15 Uhr aus. Ein Pkw mit einem Anhänger war aus bisher ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Kölfach gegen eine Baustellenabsperrung vor dem Umfahrungstunnel gekracht. "Beide Airbags sind aufgegangen. Das Fahrzeug ist so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war", so Walter Ninaus von der Feuerwehr Voitsberg.