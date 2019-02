Rund um den Internationalen Weltfrauentag am 8. März lädt der Verein "Akzente" zu Veranstaltungen ein - etwa zu einem Frauenfrühstück, um über die Themen Frauenwahlrecht, Bildung und Gesundheit zu diskutieren.

Schülerinnen der HLW Köflach greifen zu Spraydosen (Sujetfoto) © Jürgen Fuchs

Es wird ein Streifzug durch die Geschichte der Frau: Rund um den Internationalen Weltfrauentag am 8. März lädt der weststeirische Verein „Akzente“ zu Veranstaltungen zum Thema Gleichberechtigung ein. Den Start macht ein Frauenfrühstück am Montag, dem 7. März (siehe Infobox). „Wir wollen uns in gemütlicher Atmosphäre über Familienmodelle, Frauenwahlrecht, Bildung und Gesundheit austauschen“, erklärt Astrid Kniendl von „Akzente“ die Idee, zu der Jung und Alt geladen sind.

