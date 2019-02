Kleine Zeitung +

Knalleffekt Brisante SPÖ-Stadtparteisitzungen in Bärnbach und Voitsberg mit Rücktritten und Neubeginn

Am 25. Februar fanden gleichzeitig in Voitsberg und Bärnbach Stadtparteisitzungen der SPÖ statt. Dabei dürfte es brisante Beschlüsse und Rücktritte gegeben haben. Das Ergebnis wird am 26. Februar bei einem Pressegespräch mitgeteilt.