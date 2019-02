Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Das Katzenfreigelände gehört dringend saniert“, sagt Nina Mocnik © Heike Krusch

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Die Container, die im Vorjahr zusätzlich im Tierheim Franziskus in Rosental aufgestellt wurden, sind noch nicht einmal isoliert, da steckt Tierheimleiterin Nina Mocnik schon in der Planung für das nächste Projekt. „Die Katzenfreigehege müssen erneuert werden“, sagt sie. Es handelt sich dabei um ein großes Gehege von rund 20 Quadratmetern und elf kleinere Einheiten. „Diese wurden im Jahr 2011 nur behelfsmäßig errichtet“, erklärt die Zoologin. Vor allem die Reinigung der Waschbetonplatten sei zeitaufwendig und schwierig. Die Holzwände und die Überdachung aus Wellplastik sind in schlechtem Zustand.

Kosten betragen rund 82.000 Euro

Der Plan: geschliffene Betonfundamente am Boden, neue Wandpaneele und Zäune sowie eine lichtdurchlässige und dichte Überdachung. Kostenpunkt nach den ersten eingeholten Angeboten: 82.000 Euro. Auch die Quarantäne-Station für Katzen muss erweitert werden. 33 Plätze gibt es derzeit. Wenn das Büro und der Empfangsbereich in die neuen Container siedeln – das passiert in den kommenden Wochen – könnten sechs weitere Quarantäne-Plätze im Tierheim geschaffen werden. Die dafür notwendigen Boxen aus Nirosta sind auch sehr teuer.

Auch die Böden im Innenbereich sind durch die notwendige Reinigung mit Spezialputzmitteln sehr in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt geht es bei den notwendigen Vorhaben also um eine Summe, die das Tierheim, das ein gemeinnütziger Verein ist, nicht allein aufbringen kann. Ein Förderansuchen ergeht an das Land Steiermark.

Tierheim Franziskus Den Verein Tierheim Franziskus gibt es seit 2003, seit 2012 ist es sich auf dem Gelände in Rosental.

Die Bilder des Projekts „Pfotenherz“ sind über

die Homepage erhältlich: www.pfotenherz.eu.

Das Tierheim wird zu zwei Dritteln vom Land und zu einem Drittel durch Spenden finanziert. Wo Sie helfen können? www.tierheim-franziskus.at.

Und auch die Tiere helfen mit. Bereits im Vorjahr wurde das Projekt „Pfotenherz“ gestartet. Dabei „malen“ die vierbeinigen Tierbewohner Bilder, welche dann verkauft werden. „Im letzten Quartal des Vorjahres, als das Geld wieder einmal knapp wurde, kam Hund Marly zu mir. Er sprang an mir hoch und hinterließ einen Pfotenabdruck aus Matsch auf meiner Hose“, erinnert sich Mocnik. Die Pfote gefiel ihr so gut, dass sie begann mit den Tieren mit unbedenklicher Kindermalfarbe zu experimentieren. Mittlerweile werden die Bilder in ganz Österreich – oft als Geschenk für Tierfreunde – verschickt.

Hund Rambo wagt sich für „Pfotenherz“ auf die Leinwand Foto © Tierheim Franziskus

Für die tierischen Künstler hat das Projekt einen doppelten Mehrwert. „Unsere Tiere genießen es immer, wenn wir Zeit haben, uns mit ihnen zu beschäftigen.“ Deshalb gibt es seit Kurzem eine weitere Neuerung im Tierheim Franziskus. „D(og)‘Uncle Tom“ kümmert sich um die Tiere. Mit bürgerlichem Namen heißt er Thomas Stolz und war schon länger freiwilliger Helfer im Tierheim.

Maulkorb- oder Verkehrstraining

„Er ist kein ausgebildeter Tierpfleger, aber er hat einfach ein Händchen für Hunde“, so Mocnik, die Stolz deshalb fix ins Team geholt hat. Der Hundedoktor macht jetzt regelmäßig Maulkorb- und Verkehrstraining mit den Tieren. Oder er spielt einfach mit ihnen. „Ich kann ein Tier nur dann sinnvoll vermitteln, wenn ich es gut kenne und einschätzen kann“, weiß Mocnik. Und der Erfolg des Teams gibt ihr Recht. Im vergangenen Jahr konnten rund viele Hunde und Katzen an neue Besitzer vermittelt werden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.