Elfi Fürnschuss lädt eine Familie nach Bärnbach ein © Privat

Es war ein Artikel über eine alleinerziehende Mutter in der Kleinen Zeitung, der die Bärnbacherin Elfi Fürnschuss bestürzte. „Deshalb habe ich mich entschlossen, eine Familie zu mir in unser Appartementhaus in Bärnbach einzuladen“, schildert Fürnschuss. Drei Tage stellt sie ein Appartement samt Frühstück kostenlos zur Verfügung. Über die Vermittlung des Diakonie Zentrums Spattstraße in Linz wurde eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern gefunden, die nächste Woche unbeschwerte Tage in der Weststeiermark verbringen werden. „Die Freude, die wir dieser Frau damit gemacht haben, ist für uns alle wohl unvorstellbar. Sie war zu Tränen gerührt und hat gemeint: ,Ich dachte nicht, dass ich nach all dem Unglück jemals in meinem Leben so ein großes Glück haben werde´“, teilte man vom Diakonie Zentrum Spattstraße mit.

