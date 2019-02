Überschlag durch Thujen-Hecke abgebremst: Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag in Stallhofen. Der Lenker (27) wurde ins UKH nach Graz eingeliefert.

Unfall in Stallhofen © FF Markt Stallhofen/Schaffler

Einsatzkräfte des Bezirk Voitsbergs wurden am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gerufen. Auf der Ruppbauerhöhe in Stallhofen kam ein PKW von der L317 ab, prallte gegen eine Grundstückseinfriedung und kam dahinter auf dem Dach bzw. in einer Hecke zu liegen.

Alkoholisiert

Der Fahrer (27) konnte sich selbst aus dem PKW befreien und wurde von einer nachkommenden Lenkerin bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes betreut. Anschließend wurde der Weststeirer in das UKH Graz eingeliefert. "Zurückzuführen ist der Unfall vermutlich auf die Alkoholisierung des Lenkers", so Christoph Grill von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark.

Bei der Bergung des Fahrzeuges erhielten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stallhofen Unterstützung durch die FF Voitsberg, die mit einem Wechselladefahrzeug angerückt war.

"Anschließend wurden noch die Betriebsmittel gebunden und die Straße schließlich wieder für den Verkehr freigegeben", schilderte Michael Schaffler, Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr Markt Stallhofen.