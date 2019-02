Facebook

Adrian Crutchfield, Philip Lassiter, Stefan Maier und Andreas Keller von daCarbo (von links) © Privat

Bereits zum siebten Mal stellte der Weststeirer Stefan Maier, der das „Haus der Musik“ in Rosental an der Kainach betreibt, auf der NAMM in Los Angeles aus. Dabei handelt es sich um eine der größten Musikmessen der Welt, die jedes Jahr im Jänner in Anaheim über die Bühne geht, mehr als 1000 Aussteller präsentieren dort ihre Produkte. Heuer fand die Fachmesse, auf der Maier gemeinsam mit daCarbo-Chef Andreas Keller den Stand 8833 betrieb, von 24. bis 27. Jänner statt. „Und es war wieder ein riesiger Erfolg“, erzählt Maier voller Stolz.

