Eine große Freitreppe im Inneren wird die Verbindung in das obere Stockwerk © KK

Es sind 1,3 Millionen Euro, die die Stadtgemeinde Köflach höchstens in die Sanierung der Rathauspassage investieren will. Der Grundsatzbeschluss dafür ist im Gemeinderat, wie berichtet, zustande gekommen. „Die Sanierung beziehungsweise der Umbau betreffen das Erdgeschoß, die Bibliothek im ersten Stock und den Außenbereich“, erklärt Bürgermeister Helmut Linhart (ÖVP). Mit Außenbereich ist der Platz vor dem hinteren Eingang (Quergasse) gemeint. „Es gibt dort mehr Parkplätze, die aber anders geordnet werden. Der Platz soll begrünt werden und Raum für Veranstaltungen bieten“, lautet Linhart zufolge der Plan. Im Inneren hat der Architekt eine große Freitreppe in den ersten Stock gezeichnet, die auch zum Sitzen einladen soll. Die Bibliothek bekommt eine Leseecke, der vordere Eingangsbereich, der vom Rathausplatz in die Passage führt, eine Videowall. Viel Holz und Glas runden die Pläne ab.

