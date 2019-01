Facebook

Der Weststeirer Franz Fink ist Leiter der Kraftwerkgruppe Steiermark der Verbund © Heike Krusch

Das Skifahren war aufgrund der enormen Schneemengen in weiten Teilen Österreichs in den vergangenen Wochen in aller Munde. Aber es ist nicht nur die Sportart mit den zwei Bretteln, die im Winter für Begeisterung bei Bewegungshungrigen sorgt. Eislaufen ist nicht minder populär. Und wo hat man in der Weststeiermark ein schöneres Ambiente – und natürlich mehr Platz – als am Packer Stausee? Sportbegeisterten ist jedoch schon ein Manko des winterlichen Idylls aufgefallen. Erstens ist der See nicht geräumt, zweitens ist der Wasserstand sehr niedrig und drittens wirken Schilder mit der Aufschrift „Besondere Gefahr durch Eisfreihaltung“ eher abschreckend als einladend.

