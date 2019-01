Erwin Movia und Herbert Frießnegg gelten im Doppelpack in der Kinderstube der Lipizzaner als Favoriten für die Nachfolge von Obergestütsmeister Harald Neukam.

Erwin Movia soll gemeinsam mit Herbert Frießnegg in die Fußstapfen von Harald Neukam treten © Rainer Brinskelle

Obwohl die Entscheidung schon Mitte Dezember hätte fallen sollen, wurde noch immer nicht publik gemacht, wer im Lipizzanergestüt in Piber in die Fußstapfen von Obergestütsmeister Harald Neukam tritt. Dieser arbeitet bekanntlich seit 1. Jänner auf eigenen Wunsch wieder als Hufschmied an den beiden Standorten Wien und Heldenberg.

