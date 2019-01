Am Samstag, dem 19. Jänner, treten die "Granaten" als weststeirische Gäste beim großen "Wenn di Musi spielt"-Winter-Open-Air in Bad Kleinkirchheim auf. Für Fans der Band gibt es einen eigenen Bus von Ligist nach Kärnten.

"Die Granaten": David Traumüller, Claudia Witkowski, Anja Sorger und Wolfgang Schragen (von links) © Robert Cescutti

"Die Granaten" vertreten beim „Wenn die Musi spielt“ Winter-Open Air am 19. Jänner in Bad Kleinkirchheim die weststeirische Musikszene. Wer live beim Auftritt der Stars - unter anderem sind Nik P., DJ Ötzi und Jürgen Drews angekündigt - dabei sein will, kann mit einem Fanbus ab Ligist mitfahren.