Nicht nur bei der „Spanischen“ auch in Piber ist eine Personalentscheidung zu treffen.

Noch ist nicht bekannt, wer Harald Neukam als Obergestütsmeister nachfolgt © Andrea Kratzer

Nicht nur bei der Spanischen Hofreitschule in Wien wird „sehnsüchtig“ darauf gewartet, wer die Nachfolge von Generaldirektorin Elisabeth Gürtler antritt. Diese Entscheidung hat auch Auswirkungen auf Piber.

Im Lipizzanergestüt ist außerdem noch völlig offen, wer in Harald Neukams Fußstapfen als Obergestütsmeister tritt. Neukam hat diese Funktion bekanntlich aus freien Stücken zurückgelegt und bleibt als Hufschmied an den Standorten Wien und Heldenberg im Unternehmen.