Am Montag, dem 3. Dezember, erhitzte eine Weststeirerin auf einem E-Herd einen Topf mit Öl und verließ das Haus. Kurz darauf fing der Dunstabzug Feuer, die Bewohner konnten die Flammen aber selbst löschen.

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei mussten zu einem Küchenbrand in Pichling bei Köflach ausrücken © MAK - Fotolia

Am Montag, dem 3. Dezember, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuewehr Köflach zu einem Brand in Pichling gerufen. Wie sich herausstellte, hatte eine 61-jährige Frau gegen 16.50 Uhr einen Topf mit Speiseöl auf dem E-Herd in der Küche eines Einfamilienhauses erhitzt. Nach eigenen Angaben stellte die Weststeirerin den Herd auf eine kleinere Stufe zurück und verließ das Haus.

Als die 61-Jährige zurückkehrte, schlugen die Rauchmelder bereits Alarm, der Dunstabzug hatte Feuer gefangen. Der Gatte und der Sohn der Frau konnten die Flammen mit einem Handfeuerlöscher bekämpfen.

Wärmebildkamera

Im Einsatz standen die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Köflach und Piber, das Rote Kreuz sowie die Polizei. Die Feuerwehrleute gingen die Küche mit einer Wärmebildkamera ab, um restliche Glutnester zu finden und machten das Gebäude mit Entlüftern rauchfrei.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.