Eine noch unbekannte Täterin stahl einem Pensionisten 100 Euro. © Symbolfoto/FOTOLIA

Am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr sprach eine bislang noch unbekannte Täterin einen 82-jährigen Weststeirer am Hauptplatz in Voitsberg an und gab an, Spenden für gehörlose Menschen zu sammeln.

Der Pensionist nahm einen Fünf-Euro-Schein und übergab ihn der Betrügerin, die dem Weststeirer unbemerkt einen 100-Euro-Schein aus der Brieftasche entwendete. Durch einen Zufall bemerkte eine vorbeigehende Passantin, wie sich die Unbekannte sich mit dem Geld vom Tatort entfernte. Den Diebstahl selbst hatte die Fußgängerin nicht beobachtet. Daraufhin sprach die Passantin den 82-Jährigen aufgrund ihrer Beobachtung an, der in Folge dessen den Diebstahl bemerkte und bei der Polizei anzeigte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Voitsberg bittet nun um Hinweise unter Tel. 05 9133 61 90. Die Täterin ist etwa 25 Jahre alt und von dünner Statur, sie hat außerdem kurze, braune Haare und ist ungefähr 1,65 groß. Zudem trug die Unbekannte ein schwarzes T-Shirt, Jeans und eine schwarze Umhängetasche.