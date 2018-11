Am Sonntag fiel in der Lipizzanerheimat der Startschuss für die fünfte Jahreszeit – den Fasching! Das Kaiserreich Ligist erhielt Nachwuchs, die Grenze dicht gemacht wurde in Söding.

Kaiser Gerhard I. übernahm den Schlüssel von den Vertretern aus dem gesamten Kaiserreich der Ligister Faschingsrunde © Robert Cescutti

Die närrische Zeit ist am Sonntag auch in der Lipizzanerheimat angebrochen: Pünktlich am 11. 11. um 11.11 Uhr wurde der Faschingsbeginn in den weststeirischen Hochburgen willkommen geheißen. In Ligist bat „Seine Hoheit Kaiser Gerhard I.“ alias Gerhard Brandstätter zur beliebten Audienz. Dabei konnte der Regent von der Faschingsrunde Ligist mit der Gemeinde Stiwoll auch wieder ein neues Mitglied im Narrenland aufnehmen.