Andrej Toplisek mit dem Instrumentenbauer Rene Reiterer © KK

"Oberkrainer meets Jazz“ lautet das Motto eines Konzertes am Donnerstag, dem 15. November, um 19.30 Uhr im Volkshaus in Bärnbach, zu dem Rene Reiterer von „Reitis Instrumentenklinik“ in Ligist und das Kulturreferat Bärnbach um Andreas Albrecher einladen. „Zu hören ist das Andrej Toplisek Trio mit einem ganz neuen Konzept, das erstmals in Österreich präsentiert wird. Geboten werden jazzige Melodien im typischen Oberkrainer-Sound“, schwärmt Reiterer, der hauptberuflich in Voitsberg ein Versicherungsbüro betreibt.