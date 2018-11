In Köflach, Ligist und Stallhofen finden in den kommenden Tagen Skibasare statt, bei denen man sich mit Bekleidung und Sportgeräten für die anstehende Wintersportsaison eindecken kann.

m Bezirk finden am Wochenende zwei Skibasare statt © Sportunion Ligist

Wer sich mit einer neuen Ausrüstung für die kommende Wintersportsaison eindecken möchte, hat dazu am Wochenende in Ligist, in Köflach und in Stallhofen die Gelegenheit.