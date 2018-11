Kinderbuch"Knäuli" auf der größten Buchmesse der Welt präsentiert

Facebook

Die 18-jährige Christina Lenz beim Stand von „Knäuli“ auf der Frankfurter Buchmesse © privat

Wann das Kinderbuch „Die Geschichte von Knäuli“ seine Fortsetzung bekommt? Sicher erst nach der Matura, die Christina Lenz im heurigen Schuljahr an der Bafep in Graz in Angriff nimmt. Außerdem befindet sich „Knäuli“ auf großer Reise: Verleger Wolfgang Hager hat den Puschel nämlich mit nach Frankfurt zur größten Buchmesse der Welt genommen. „Wenn das eigene Buch dort steht, muss man hinfahren“, schmunzelt die 18-jährige Lenz, „250.000 Besucher waren heuer dort, es war gigantisch“.

