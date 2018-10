Die Rosentalerin Verena Schubernik überzeugte bei der Castingshow "Das Supertalent" und könnte jetzt sogar in das große Live-Finale einziehen. Ihr Auftritt wurde am Samstagabend auf RTL ausgestrahlt.

Verena Schubernik will das neue "Supertalent" werden © RTL/Stefan Gregorowius

Großer Erfolg für die Weststeirerin Verena Schubernik: Die 21-jährige Sängerin, die in Bärnbach geboren wurde und viele Jahre in Rosental gelebt hat, durfte sich beim Casting der RTL-Show "Das Supertalent" über hervorragende Kritiken und Ja-Stimmen aller drei Juroren freuen.

Sylvie Meis lobte Schuberniks "tolle Energie". Man habe gesehen, dass sie Spaß an dem Auftritt hatte. Dieter Bohlen urteilte: "Du triffst die Töne, bist im Rhythmus, alles gut." Die junge Weststeirerin hatte das Lied "Wir leben laut" von Beatrice Egli gesungen.

Freudenschrei

Direkt nach dem Auftritt, der im August in Bremen aufgezeichnet und heute Samstag auf RTL ausgestrahlt wurde, ließ Schubernik ihren Gefühlen freien Lauf. "Ich habe einen richtigen Freudenschrei losgelassen", schilderte Schubernik.

"Als ich gehört habe, dass ich weiter bin, ist mir fast das Mikrophon aus der Hand gefallen." Seit zehn Jahren tritt die Sängerin regelmäßig auf größeren und kleineren Bühnen auf. "Aber ein solches Glücksgefühl habe ich noch nie erlebt. Ich hätte fast vor Freude zu weinen angefangen."

Ich hätte nie gedacht, dass ich von der Jury so viel Lob bekommen würde. Außerdem haben Millionen Fernsehzuseher meinen Auftritt gesehen. Verena Schubernik

Die IT-Technikerin hat jetzt sogar die Chance, in das Live-Finale im Dezember einzuziehen. "Aber es ist für mich auch so schon ein großer Erfolg. Ich hätte nie gedacht, dass ich von der Jury so viel Lob bekommen würde. Außerdem haben Millionen Fernsehzuseher meinen Auftritt gesehen."

Dass Verena überhaupt zu der TV-Aufzeichnung eingeladen worden ist, war aber vor allem ihrem Durchhaltevermögen geschuldet: "Ich bin zwei Mal beim Vorcasting nicht weitergekommen. Viele hätten es dann sein lassen. Aber ich bin einfach noch ein drittes Mal angetreten - und es hat sich gelohnt."