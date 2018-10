Ein Multifunktionszentrum in Pack soll das Dorf beleben. Die Planung läuft, Dietrich Mateschitz wurde als Betreiber angefragt. Er hat aber abgelehnt.

Konzept in Arbeit

Eine Skizze von Architekt Thomas Pilz: So könnte das neu gestaltete Dorfleben in Pack künftig aussehen © Thomas Pilz

Es sind 3,4 Millionen Euro, die das Regionalbudget 2019 für die Bezirke Voitsberg und Graz-Umgebung sowie die Stadt Graz ausmachen. Das hat der Steirische Zentralraum in seiner Regionalversammlung beschlossen. Gleich mitentschieden wurde, welche Projekte und Ideen aus dem Topf gefördert werden – so etwa ein kleinregionales Multifunktionszentrum auf der Packerhöhe in Hirschegg-Pack. Dort soll der ehemalige Gasthof Schreiner, der sich im Gemeindeeigentum befindet, umgebaut werden. „Das ist eine Kleinregion, die von Abwanderung betroffen ist. Wir wollen das Dorfleben unterstützen“, sagt Bernd Gassler, Geschäftsführer des Regionalmanagements Steirischer Zentralraum.

