Nachdem David Traumüller von den "Granaten" bei einem Konzert in Hintertux einem Fan das Leben gerettet hatte, kam es nun zum emotionalen Wiedersehen.

"Die Granaten" Wolfgang Schragen, David Traumüller, Claudia Witkowski und Anja Sorger (von links) trafen Fan Konrad und Gattin Anni (Mitte) © Privat

Beim Oktoberfest in Hintertux im Zillertal wurde David Traumüller von den "Granaten" zum Lebensretter. Wie berichtet hatte der Weststeirer nach dem Herzstillstand eines Südtiroler Fans rasch und professionell geholfen.

Am Sonntag, dem 21. Oktober, kam es in Oberperfuss in Tirol nun zu einem herzlichen Wiedersehen zwischen der Band und dem Fan. Konrad und seine Gattin Anni aus Südtirol überraschte die "Granaten" bei dem Auftritt mit unzähligen Geschenken als Dank für sein "neues Leben".

Emotionales Wiedersehen

Dazu wurde in knapp 1400 Meter Seehöhe vor einer wunderschönen Kulisse gemeinsam ein musikalischer Nachmittag genossen. Dabei wurde auch die neue Single der weststeirischen Musiker, "Trau Di - Oafoch Du zu sein" angespielt.

Das nächste Wiedersehen ist bereits am 8. und 9. Dezember geplant, wenn die "Granaten" nach Ligist zum Weihnachtskonzert "GranatenSTAD" laden. Dazu wird der Südtiroler extra in die Weststeiermark reisen.