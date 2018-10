Facebook

Bianca tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Hubert Scherz © KK

Veranstaltungsorganisator ist Hubert Scherz, Piber-Urgestein, steirischer Fahrreferent und fixe Größe im Fahrsport. Für ihn ist das Turnier wohl auch etwas Besonderes, weil sich seine Tochter Bianca anschickt, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Mit dem Hengst Siglavy Grozcana ist sie das erste Mal bei einem Rahmen-Fahrbewerb, einer Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L, am Start. Bianca schwingt sich quasi aus dem Sattel, dafür aber auf den Kutschbock. Die Scherz-Tochter reiten von Kindesbeinen an, hat eine solide Dressurausbildung. Die Fahrlizenz hat sie jedoch erst heuer erworben.

