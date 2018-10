Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine der großen Bedrohungen des hoch technisierten Zeitalters ist ein kompletter Stromausfall, denn dann würden sogar die Wasserleitungen trocken bleiben © Rainer Brinskelle

Eine Vorreiterrolle im Bezirk nimmt die Marktgemeinde Mooskirchen ein, die den örtlichen Katastrophenschutz mit erneuerbarer Energie gewährleisten will. So schnell wie möglich wird man sich dort für einen möglichen, großflächigen Stromausfall rüsten. Ein sogenanntes Blackout ist eine der Gefahren des technisierten Zeitalters. Dann würde nicht nur dem Handy der Saft ausgehen oder die Mattscheibe dunkel bleiben. Elektrische Heizungen würden ausfallen, medizinische Versorgung und Wasserversorgung würden zusammenbrechen. Auch Zapfsäulen an Tankstellen würden ihren Dienst versagen.

Auslöser für ein solches Blackout können Unwetterkatastrophen, Hackerangriffe oder der komplette Zusammenbruch des Stromnetzes durch den Ausfall kalorischer Kraftwerke, die Wärme in Strom umwandeln, sein. Um diese Gefahr einzudämmen, hat der Gemeinderat von Mooskirchen einstimmig beschlossen, für die Marktgemeinde einen neuen Katastrophenschutzplan samt Blackout-Vorsorge zu erstellen.

Ist-Zustand

„Katastrophenschutz mit erneuerbarer Energie“ lautet das Motto. „In der ersten Phase werden wir den Ist-Zustand erheben und mit allen Einrichtungen und Institutionen im Ort ermitteln, was notwendig wäre. Zum Glück ist da schon einiges an Vorarbeit geleistet worden“, betont Bürgermeister Engelbert Huber. Neben dem Feuerwehrhaus sind auch der Kindergarten und das Gemeindeamt für den Notfall abgesichert.

Engelbert Huber nimmt mit der Marktgemeinde Mooskirchen in Sachen Katastrophenschutz © KK

Besonderes Augenmerk wird etwa auf die Wasserversorgung gelegt, auch die Straßenbeleuchtung soll energieautark betrieben werden. Bewerkstelligt werden soll das mit Versorgungsinseln im gesamten Ort, die mit Fotovoltaikzellen Strom erzeugen, die alle lebenswichtigen, elektrischen Adern mit Sonnenstrom versorgen.

Wir wollen und können nicht warten, bis der Ernstfall tatsächlich einmal eintritt. Engelbert Huber, Bürgermeister

„Wir wollen und können nicht warten, bis der Ernstfall tatsächlich einmal eintritt. Da möchten wir auch ein Vorbild für die Bevölkerung und natürlich auch für andere Gemeinden sein“, betont Huber. Er stellt in Aussicht, dass einfache Maßnahmen rasch und möglicherweise schon während der Aufarbeitung des Ist-Standes umgesetzt werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.