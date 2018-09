Modulare Massivhäuser aus Holz baut die Firma WSB in Ligist. Diese können in Teilen einfach von A nach B transportiert werden.

Aus der Halle in Ligist wurde das Holzhaus in vier Teilen auf Sattelschleppern abtransportiert © Simone Rendl

Ein fertiges Haus binnen weniger Stunden am einen Ort abbauen und an einem anderen wieder aufbauen und bezugsfertig machen – klingt nach einem abenteuerlichen Unterfangen und ist dennoch in der Firma WSB in Ligist Alltag. Vor Kurzem wurde das erste der Häuser dieser Art an den neuen Besitzer übergeben.