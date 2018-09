Immer noch sind sich die Beteiligten in Krottendorf-Gaisfeld in Sachen Hochwasserschutz nicht einig. Nun soll die Volksanwaltschaft hinzugezogen werden, um eine endgültige Lösung zu erzielen.

Anrainer und Gemeinde wurden sich beim Treffen teilweise einig © Raphael Ofner

"Seit Jahrzehnten fordern wir, dass der Hochwasserschutz an der Kainach umgesetzt werden muss und jetzt wird es so dargestellt, als ob wir das Projekt verhindern würden“, meldete sich Grundeigentümerin Antonia Eicherl aufgebracht zu Wort. Einige Anrainer nickten zustimmend. Im Sitzungssaal des Gemeindeamtes in Krottendorf-Gaisfeld herrschte eine angespannte Stimmung. „Wir wollen doch nur nicht, dass manche von uns den halben Grund verlieren.“