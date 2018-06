Facebook

Die Köflacher Mandatare stimmten dafür, eine Fusion zu prüfen © Raphael Ofner

Beinahe zeitgleich mit den Kollegen in Bärnbach trafen am Donnerstagabend die Gemeinderäte in Köflach zusammen. Und auch in der Lipizzanerstadt sorgte vor allem ein Thema für Diskussionsbedarf: eine mögliche Fusion mit anderen Kernraumgemeinden. Sowohl die „Soziale Bürgerbewegung Köflach“ (SBK) als auch die SP-Fraktion brachten diesbezüglich Dringlichkeitsanträge ein, wobei jener der SBK angenommen und somit in die Tagesordnung aufgenommen wurde.