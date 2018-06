Facebook

Beschlossen: Bärnbach und Voitsberg werden über eine Fusion verhandeln © Katharina Siuka

Bei der Gemeinderatssitzung in Bärnbach am Donnerstagabend beschloss das Stadtparlament den Grundsatzbeschluss über eine Fusion mit Voitsberg. In Voitsberg war der gleiche Grundsatzbeschluss bereits vor zwei Wochen über die Bühne gegangen. Damit werden die beiden Stadtgemeinden in konkrete Verhandlungen und Gespräche über den freiwilligen Zusammenschluss treten, erklärte Bärnbachs Bürgermeister Bernd Osprian (SPÖ) vor den Ohren zahlreicher Zuhörer - unter ihnen Voitsbergs Vizebürgermeister Kurt Christof (SPÖ).

