Von „Schminkerizzas“ und Willi der Seegurke: die Bärnbacherin Ruth Fraissler arbeitet in der Meeresschule von Pula und tauchte schon hunderte Male in die blauen Tiefen hinab.

Schüler aus ganz Österreich und Deutschland kommen nach Kroatien, um mit Ruth Fraissler die Unterwasserwelt zu entdecken © Gerwin Gretschel

"Wir tauchten runter zu einem Schiffswrack, als plötzlich mein Tauchkollege ein Gewicht zum Beschweren verlor und ungewollt viel zu schnell aufstieg“, erzählt Ruth Fraissler über einen ihrer aufregendsten Tauchgänge. Sofort kam sie ihm zu Hilfe und so schafften es beide Meter für Meter sicher an die Oberfläche. Wäre der Kollege zu schnell aufgetaucht, hätte er durch den Druck einen Lungenriss bekommen können. „Man darf nie vergessen, dass wir uns in einem anderen Element befinden, in dem wir nicht zuhause sind“, sagt sie. Auch nach Hunderten Tauchgängen hat das Meer für die Bärnbacherin nicht an Faszination verloren.

Tauchschule in Piberstein

Bereits als Kind habe sie den Neoprenanzug vom Papa – der bei den Tauchern der Bärnbacher Feuerwehr war – angezogen und sei im Wohnzimmer „abgetaucht". Mit 16 Jahren durfte Fraissler dann die Tauchschule in Piberstein besuchen. Nach der Matura ging es auf Saisonarbeit auf eine kroatische Tauchbasis. „Es gibt im Mittelmeer viel zu sehen, aber man muss ,eingschaut' sein", sagt sie begeistert. Wenn etwa Schneckenschalen vor einer Felsspalte liegen, könnte dort ein Octopus hausen. „Es ist wie eine Schatzsuche unter Wasser."

Während ihres Biologiestudiums an der Karl-Franzens-Universität in Graz traf sie dann auf Gerwin Gretschel. Er gründete 2000 mit der Hilfe von Vladimir Miljevic in Pula, Kroatien, direkt an der Vasaline-Bucht die Meeresschule. „Sie haben dafür ein altes Marineschlachthaus umgebaut. Man könnte also sagen, sie haben das Karma dort etwas aufgebessert“, erzählt Fraissler und muss herzhaft lachen. Sofort sei die Bärnbacherin von dem Konzept begeistert gewesen und im Jahr 2005 „picken geblieben“.

"Leidenschaft zum Beruf gemacht"

Neben dem Studium arbeitet sie seither in der Meeresschule, die Schüler aus Österreich und Deutschland im Rahmen einer Projektwoche besuchen. Dort lernen sie die Meerestiere in deren Lebensraum kennen. „Es ist immer wieder schön, wenn wir auch die sehr auf das Äußere bedachten Mädels, wie wir sie nennen, ,Schminkerizzas‘ dazu bringen können, eine Seegurke anzugreifen. Obwohl diese für sie wie eine ,Kackwurst‘ aussieht, sind alle begeistert, wenn sie ihre Mundtentakel ausfährt. Wie ein Alien. Und ich weiß nicht warum, aber sie heißt bei den Jugendlichen immer Willi“, erzählt Fraissler lachend. Fühlen sich die Schüler erst einmal im, wie die Mitarbeiter es liebevoll nennen, „mausknietiefem“ Wasser sicher, geht es auf Entdeckungstour auch tiefer hinab.

„Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und während der Saison eine zweite Familie. Was gibt es schöneres“, sagt die Bärnbacherin zufrieden. Da macht ihr auch das ständige Pendeln zwischen Pula und Bärnbach nichts aus. Sie sei an beiden Orten zuhause.

