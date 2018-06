Kleine Zeitung +

Bärnbach Dieser Grammy-Gewinner tritt in der Weststeiermark auf

Skip Martin, einst Sänger der weltberühmten Band "Kool & the Gang" sowie Grammy-Gewinner als Sänger und Songwriter der "Dazz Band" tritt am Freitag, dem 22. Juni, im Lokal Fuxi in Bärnbach auf.