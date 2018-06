Facebook

Die Waldschenke liegt idyllisch über dem Voitsberger Stadtgebiet © Rainer Brinskelle

Knapp 25 Jahre lang haben Peter und Manuela Gaulhofer die Waldschenke in Voitsberg betrieben, nachdem sie die traditionelle Buschenschenke 1992 gekauft und im Jahr darauf eröffnet hatten. „Leider musste ich aus gesundheitlichen Gründen aufhören“, erzählt Peter Gaulhofer. Der gelernte Koch hatte gemeinsam mit seiner Gattin aus dem Lokal einen florierenden Gastronomiebetrieb gemacht. 150 bis 200 Essen hat der Küchenchef speziell an Wochenenden täglich zubereitet.

Rund 200 Quadratmeter sind die Schank und die Gasträume groß, knapp 100 Gäste finden im Inneren Platz. Dazu kommt eine etwa 40 Quadratmeter große Weinlaube im Freien, in der 50 Gäste Platz finden.

Manuela und Peter Gaulhofer suchen Nachfolger für ihre Waldschenke Foto © Privat

Keine Nachbarn

„Wir haben genügend Parkplätze, dafür aber keine direkten Nachbarn, was ein großer Vorteil ist“, so Peter Gaulhofer. Die Küche ist voll ausgestattet, zudem wurden alle Genehmigungen für den Betrieb von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg erst im vergangenen Jahr erneuert. Nur ein Gläserspüler sowie eine Kaffeemaschine sind aktuell nicht vorhanden.

Zu bewirtschaften wäre der Heurige ab sofort. „Für einen Anfänger ist der Betrieb zu groß, deshalb suchen wir jemanden, der Erfahrung hat. Optimal wäre ein Pärchen, je einer davon kann die Küche beziehungsweise das Service bewerkstelligen“, weiß Manuela Gaulhofer aus Erfahrung.

Nachfolger-Plattform

Über die Nachfolger-Plattform „Follow me“ der WKO Steiermark sind die beiden Weststeirer aktuell auf der Suche nach einem Pächter. Und der kann sich laut Peter Gaulhofer auf eine rosige Zukunft freuen: „Wir liegen direkt über dem ÖDK-Gelände in Voitsberg. Wenn das einmal bebaut und voll in Betrieb ist, werden bestimmt viele Leute zum Essen hier herauf kommen.“ Die Kontaktaufnahme ist unter den Nummern 0650-43 39 933 und 0680-327 18 50 möglich.

