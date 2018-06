Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein buntes Musik- und Kulinarik-Programm lockt die Besucher am Wochenende zum Bärnbacher Freundschaftsfest in den Stadtpark.

Musik, Volkstanz und Kulinarik beim Freundschaftsfest © KK

Wir haben zwei neue italienische Partner aus Cormons dabei. Darunter ist ein ehemaliger Pilot der Frecce tricolore, der sich ein Weingut gekauft hat und Weine, Oliven, Olivenöl, Schinken und Käse mitbringt“, macht der Bärnbacher Kulturreferent Andreas Albrecher Gusto auf das Bärnbacher Freundschaftsfest, zu dem am Samstag, dem 9. Juni, ab 10.30 Uhr und am Sonntag, dem 10. Juni, ab 10 Uhr geladen wird. Eine Bärnbacher Abordnung war kürzlich beim Probekosten in Italien.

