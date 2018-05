Facebook

Mit bunten Gesichtern und Schriftzügen wurde die Fassade verschönert © Raphael Ofner

Spraydose und Malerpinsel – diese Utensilien waren am Wochenende in Köflach gefragt. Denn in der Lipizzanerstadt fand zum ersten Mal ein Street Art-Festival statt. Im Mittelpunkt stand das „Haus Pastora“, das bis vor wenigen Tagen noch als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden war. „Wir wollten die Fassade schon seit Monaten neu streichen lassen, doch einen klassischen Malereibetrieb hätten wir uns auf keinen Fall leisten können“, schilderten die Pastora-Geschäftsführer Wolfgang Bauschmid und Thomas Gigerl. Daher sei man auf die Idee gekommen, das „1. Köflacher Street Art-Festival“ auf die Beine zu stellen. Und das mit Erfolg.

Internationale Künstler

15 Künstler, darunter Teilnehmer aus ganz Österreich, Serbien, Spanien, Ungarn, Griechenland, Rumänien und den Vereinigten Staaten, kamen für drei Tage in die Weststeiermark, um dem „Haus Pastora" ein neues Gesicht zu verleihen. Neben Lokalmatador Werner Bauer alias „PUG" zeigten unter anderem der Amerikaner Rob Perez alias „Deadbeat Hero", Lilo und Kathi Krebernik, Nadine Werjant oder Davi Leitner ihr Können. Mehr als 400 Quadratmeter Wandfläche wurden schlussendlich umgestaltet. Der Kreativität und Fantasie der Künstler waren kaum Grenzen gesetzt. So finden sich nun auf der Fassade Darstellungen von Menschen und Tieren ebenso wie Wörter, Schriftzeichen und diverse Muster. Festival-Besucher durften sich zudem am Sonntagnachmittag auf einen Auftritt der Grazer Band „EORA" mit dem Köflacher Sänger Julian Davis freuen.

Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart und Kulturreferent Franz Kerschbaumer haben sich selbst ein Bild vom Street Art-Kunstwerk gemacht. Den größten Bewunderer hat das Projekt aber wohl in jemand anderem gefunden. „Mir gefällt die neue Fassade total gut, nicht so grau und öd. Gott sei Dank wird Graffiti heute nicht mehr so angefeindet“, meinte die Köflacherin Dorothea Binder (72)