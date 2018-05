Facebook

Zu einer Kollision kam es Sonntag Mittag in Krems © Fotolia

Glück im Unglück hatten am Sonntag in den Mittagsstunden zwei Motorradlenker und ein Autofahrer in Krems. Aus noch ungeklärter Ursache streifte der Pkw-Lenker aus Graz einen der beiden Motorradfahrer, der dadurch zu Sturz kam. In weiterer Folge stürzte auch der zweite Motorradlenker. Die Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde aber niemand.

Die Feuerwehr Krems sicherte mit sieben Mann die Unfallstelle ab. "Wir mussten außerdem noch das ausgeflossene Öl binden", erklärt Feuerwehrkommandant Günter Poschner. "Der Unfall endete zum Glück glimpflich."