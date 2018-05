Mit einem attraktiven Programm werden die Besucher bei der heurigen Muttertagsgala am 12. Mai in der Arena in Piber verwöhnt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kutschen- und Fahrabteilung aus Piber ist auch mit Vorführungen vertreten © Spanische Hofreitschule

Am zweiten Maiwochenende dreht sich alles um die Mütter, so auch bei uns, wo unsere Mutterstuten mit ihren Fohlen ihren ersten großen Auftritt haben“, lädt Marketingleiter Sascha Koszednar vom Gestüt Piber am Samstag, dem 12. Mai, zu einem Ausflug zur Muttertagsgala in die Arena in Piber ein.