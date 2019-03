Facebook

Zu einem spektakulären Unfall im Ortsteil Lobming musste die FF Voitsberg ausrücken © FF Voitsberg/Walter Ninaus

10. März: Unfall mit Pferd: Mädchen ins Krankenhaus geflogen

Der Unfall war in St. Martin am Wöllmißberg (Bezirk Voitsberg) passiert. Die Neunjährige kam zur Abklärung in die Kinderchirurgie.

9. März: Südautobahn: Lkw-Tank nach Unfall auf A2 aufgerissen

Ein polnischer Lkw touchierte am Samstag im Bereich der Tunneleinfacht des Assingbertunnels auf der A2 einen Anpralldämpfer. Der Tank wurde aufgerissen und Treibstoff floss aus.

8. März: Fahrzeug überschlagen: Spektakulärer Unfall in Lobming

Freitagnachmittag blieb ein Fahrzeug nach einem Überschlag bei einem Baum hängen. Die Lenkerin blieb unverletzt.

7. März: Fahrerflucht im Tunnel: Flüchtiger Lenker wird angeklagt

Jener Lenker, der nach seinem Unfall Freitagabend, vom Unfallort floh, wird nun wegen Fahrerflucht angeklagt.

7. März: Linienbus zog eine 900 Meter lange Dieselspur

Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg wurde am Aschermittwoch alarmiert, nachdem ein Linienbus eine größere Menge Diesel verlor. Dadurch wurde die Fahrbahn zwischen dem Hauptplatz und dem Bahnhof in Voitsberg auf einer Länge von 900 Metern verschmutzt.

7. März: Müllcontainer ging in Flammen auf: Feuerwehreinsatz

Der Faschingsdienstag klang für die Einsatzkräfte der FF Köflach mit einem Brand aus. In Unterpichling war ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen.

6. März: Lkw verlor in Voitsberg Öl - die Polizei ermittelt

Am Faschingdienstag musste die FF Voitsberg zu einem Öleinsatz ausrücken. In der Barbarastraße hatten Passanten gegen 15 Uhr einen großen Ölfleck entdeckt, den nachkommende Fahrzeuge auf einer Länge von 150 Metern verteilten.

4. März: Feuerwehr Rosental wurde ins Einkaufszentrum gerufen

14 Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz. Der Grund war angebranntes Kochgut in einem Café.

3. März: Mehrere Verletzte: Hubschraubereinsätze auf der Piste

Mehrere Ski- und ein Snowboarder mussten gestern per Rettungshubschrauber von der Piste geholt werden - einen Schwerverletzten gab es aber auch bei einem Kletterunfall in Graz-Andritz.

1. März: Unfall im Tunnel: Identität des Unfalllenkers ist geklärt

Die Polizei kennt mittlerweile die Identität jenes Lenkers, der nach einem Unfall sein Fahrzeug einfach stehen gelassen hat. Aufgegriffen wurde er aber noch nicht.

27. Februar: Autos krachten frontal zusammen: Zwei Verletzte

Dienstag gegen 18 Uhr kollidierten in Petersdorf II zwei Fahrzeuge frontal. Acht Feuerwehrkameraden rückten aus, um die Unfallwracks zu bergen. Die beiden Fahrer aus dem Bezirk Weiz bzw. dem Bezirk Voitsberg wurden verletzt.

26. Februar: Lenker nach Kollision auf Adeg-Rampe leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw wurde ein Lenker in Söding-St. Johann leicht verletzt.

25. Februar: Lenker prallte gegen Brückengeländer und flüchtete

Sonntagfrüh kam ein Unbekannter mit seinem Pkw von der Greißeneggerstraße in Voitsberg ab, fuhr über eine Bordsteinkante und krachte gegen ein Geländer. Der Lenker fuhr danach davon, die Polizei konnte ihn inzwischen ausforschen.

25. Februar: Die Freiwillige Feuerwehr musste einen Pkw bergen

Am Sonntag, dem 24. Februar, wurden die Mitglieder der FF Voitsberg zu einem Unfall in die Bahnhofstraße gerufen. Verletzt wurde niemand. Weil Betriebsmittel ausflossen, musste das Auto geborgen und an einem befestigten PLatz abgestellt werden.

24. Februar: Kochplatte setzte Lehrerzimmer in Brand

Das Konferenzzimmer der Bärnbacher Volksschule stand am Samstagnachmittag in Flammen. Ausgelöst hatte den Brand eine eingeschaltete Kochplatte. Der Schaden beträgt Zehntausende Euro.

23. Februar: Fußballer bei Schlägerei am Platz schwer verletzt

Hobbymannschaften gerieten sich bei Hallenturnier in Voitsberg in die Haare. Die Schlägerei endete mit einem schwer verletzten Sportler - und zwei Disqualifikationen.

20. Februar: 18 Feuerwehrleute bei Pkw-Überschlag im Einsatz

Am Panoramaweg in Voitsberg überschlug sich Mittwoch am Nachmittag ein Pkw. Die Lenkerin wurde ins LKH Voitsberg gebracht.

20. Februar: Wohnhaus in Geistthal-Södingberg völlig abgebrannt

Brandeinsatz am Mittwochvormittag: Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Geistthal-Södingberg stand seit 10.15 Uhr in Vollbrand.

20. Februar: Sieben Feuerwehren kämpfen gegen Dachstuhlbrand

Zwischen Geistthal-Södingberg und Afling steht seit 10.11 Uhr am Mittwochvormittag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Vollbrand. Sieben Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

20. Februar: Ursache für Brand in Industriebetrieb geklärt

Ermittlung ergab, dass der Brand in einer Filteranlage seinen Ausgang genommen hatte. Durch eine Rüttelplatte dürfte sich Staub und Schmutz entzündet haben.

16. Februar: In einem Bärnbacher Betrieb brach ein Brand aus

Brände am Freitag: Am Freitagabend geriet eine Absauganlage in der Gemeinde Bärnbach eines Industriebetriebes aus noch unbekannter Ursache in Brand. In Gössendorf bei Graz wiederum brannte Freitagabend eine Arbeitsmaschine.

15. Februar: Transporter und Traktor stürzten beinahe ab

Zu einem spektakulären Einsatz wurde die FF Voitsberg am Donnerstag, dem 14. Februar 2019, kurz nach 18 Uhr gerufen. In der Burggasse mussten ein Kleintransporter, ein Kleintraktor und ein Anhänger geborgen werden.

8. Februar: Kollision an der Kreuzung: Lenkerin verletzt

In Stallhofen stießen zwei Autos an einer Kreuzung zusammen. Eine Frau musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht werden.

8. Februar: Paketzusteller rutschte in Straßengraben



Die Feuerwehr Modriach musste in Modriach-Winkel einen Paketzusteller aus dem Graben ziehe. Der Lenker blieb unverletzt.

7. Februar: Skifahrer am Salzstiegl tödlich verunglückt

Ein 78-jähriger Weststeirer kollidierte beim Skifahren auf dem Salzstiegl mit einem anderen Wintersportler aus Wien. Der Steirer erlitt tödliche Verletzungen, der Wiener wurde schwer verletzt.

7. Februar: Unbekannte brachte in Schule ein

Unbekannte brachen in Söding-St. Johann in Gemeindeamt, Volksschule und Kindergarten ein. Der Sachschaden ist beträchtlich.

6. Februar: Unfall auf Zubringer auf die A2

Kurz nach der Kurve am Autobahnzubringer Mooskirchen in Richtung Graz kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildzaun.

6. Februar: Drei Autos fuhren zusammen: Schwangere im Spital

Am Mittwoch gegen 9 Uhr kam es auf der B 70 in Köppling zu einem Auffahrunfall. Die Einsatzkräfte rückten aus, um den Verkehr zu regeln und die Unfallautos zur Seite zu räumen.

5. Februar: Drei Kinder bei Unfall auf der A2 leicht verletzt

Kurz nach der Autobahnabfahrt Steinberg bei Ligist in Fahrtrichtung Klagenfurt kam Mittwoch am frühen Nachmittag ein Auto von der Straße ab. Vier Personen wurden leicht verletzt.

3. Februar: Auto überschlug sich in Edelschrott in den Wald

Auto war am Sonntagmorgen von der B70 abgekommen und hatte sich über eine steile Böschung überschlagen.

2. Februar: Stallhofen: Alko-Lenker "parkte" Pkw in Haus-Hecke

Überschlag durch Thujen-Hecke abgebremst: Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag in Stallhofen. Der Lenker (27) wurde ins UKH nach Graz eingeliefert.

2. Februar: Voitsberg: Rad ab, Unfall auf Umfahrungsstraße

Eine Autolenkerin touchierte Freitagabend mit dem Pkw eine Leitplanke, durch die Wucht wurde ein Vorderrad abgerissen. Verletzt wurde niemand.

31. Jänner: Mit Pkw überschlagen: Lenker leicht verletzt

Am Donnerstag, dem 31. Jänner 2019, überschlug sich in der Gemeinde Geistthal-Södingberg ein Pkw. Der 83-jährige Lenker kam laut ersten Meldungen mit leichten Verletzungen davon.

30. Jänner: Elektroheizstrahler löste Brand in Einfamilienhaus aus

Ein auf einem Kühlschrank abgestellter Elektroheizstrahler löste Mittwochfrüh in Bärnbach einen Brand in einem Einfamilienhaus aus. Eine Katze starb.

30. Jänner: Ein Kätzchen starb bei einem Kellerbrand in Voitsberg

Um 5.58 Uhr wurden die Feuerwehren Bärnbach, Afling und Kainach zu einem Kellerbrand in die Bärnbacher Raingasse gerufen.

29. Jänner: Voitsberg: Kollision zwischen zwei Pkw sorgt für Stau

An einer Kreuzung im Voitsberger Stadtgebiet kam es Dienstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, die Lenker blieben unverletzt.

29. Jänner: 500 Liter Diesel flossen aus: Chemie-Alarm auf A 2

Am Dienstag, den 29. Jänner, touchierte aus bisher unbekannter Ursache ein Lkw-Lenker mit seinem Schwerfahrzeug direkt vor dem Mitterbergtunnel auf der A 2 einen Randstein.

29. Jänner: Unbekannte stahlen Wertgegenstände aus Autos

Unbekannte Täter hatten am Wochenende die Scheiben mehrerer Autos in Köflach eingeschlagen und wertvolle Gegenstände entwendet.

29. Jänner: Alkoholisierter krachte mit Firmenbus frontal in Pkw

Schwerer Unfall auf der Lobmingstraße in Voitsberg am Montagabend. 52-jährige Weststeirerin wurde Opfer eines Alkolenkers (38). 34 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

28. Jänner: Vermisste Katze: Kater Karli ist wieder zuhause

Große Freude in der Pichlinger Ringstraße: der vermisste Kater Karli ist gesund wieder ins Einfamilienhaus zurückgekehrt.

24. Jänner: Von schneeglatter Straße in den Graben gerutscht

Feuerwehr Voitsberg musste den Pkw mit einer Seilwinde bergen.

23. Jänner: Schneefall: Probleme auf weststeirischen Straßen

Zu mehreren Unfällen mussten die Rettungskräfte aus dem Bezirk Voitsberg im Schneefall ausrücken. In den Kremser Reihen landete ein Auto im Straßengraben, eine Frau wurde ins Spital gebracht.

22. Jänner: Audi fuhr auf Böschung auf und landete auf Seite

In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Freiwillige Feuerwehr Krottendorf ausrücken. Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und auf der Seite liegengeblieben.

22. Jänner: Sechs Kilometer lange Ölspur in Maria Lankowitz

Am Montagnachmittag mussten die Feuerwehren Maria Lankowitz und Kemetberg ausrücken, um eine sechs Kilometer lange Ölspur zu binden.

17. Jänner: Ligist: Drei Feuerwehren rückten zu Zimmerbrand aus

Am Donnerstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ligist, Steinberg und Krottendorf zu einem Zimmerbrand in Ligist alarmiert. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

16. Jänner: Spurlos verschwunden: Angst vor dem Katzenhasser

Vom Kater Charly fehlt in der Ringstraße in Pichling seit Mitte Dezember jede Spur, Kater Karli ist dort am Sonntag verschwunden. Erinnerungen an das Vorjahr werden wach.

15. Jänner: Weststeirische Feuerwehren packen in Liezen mit an

Um den gigantischen Schneemassen in der Obersteiermark Herr zu werden, rückten auch die Katastrophenhilfsdienst-Züge aus den Bereichsfeuerwehrverbanden Voitsberg, Deutschlandsberg und Knittelfeld zum Schneeschaufeln aus.

12. Jänner: Schäferhund biss Malteser zu Tode: Polizei ermittelt

Besitzer gingen mit Hündchen an der Leine spazieren, als der Schäferhund der Nachbarn über Zaun sprang.

11. Jänner: Feuerwehr muss verkeilten Pkw aus Lkw ziehen

Donnerstag gegen 16 Uhr am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in Voitsberg alarmiert: Ein Pkw und ein Lkw waren zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

9. Jänner: Vorsicht vor betrügerischen Anrufen und E-Mails

Ein Voitsberger erhält ominöse Anrufe. Arbeiterkammer und Polizei raten zur Vorsicht – vor allem bei Emails und Käufen im Internet. Bei Betrugsverdacht solle man sich melden.

8. Jänner: Beim Umdrehen Auto übersehen: Frau verletzt

Auf der Durchzugsstraße in Rosental, die in Fahrtrichtung Köflach führt, kam es Montagabend gegen 19.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall.

8. Jänner: Glatteis: Vier Unfälle innerhalb von einer Stunde

Am frühen Montagabend hat es in Piber plötzlich angezogen: Blitzeis. Vier Verkehrsunfälle innerhalb von einer Stunde waren die Folge, eine Person wurde leicht verletzt.

7. Jänner: Kinder im Auto: Überschlag ging glimpflich aus

Samstagvormittag musste die Feuerwehr in Modriach zu einem Unfall ausrücken. Verletzt wurde niemand.

7. Jänner: Autofahrt endete in Bach in Ligist

Glück im Ungkück hatte ein Autofahrer Samstagfrüh in Ligist bei einem Unfall: Er landete mit seinem Pkw

6. Jänner: Beim Überholen mit Räumfahrzeug kollidiert

35-jähriger Pkw-Lenker wurde bei einer Kollision mit einem Räumfahrzeug verletzt. Er dürfte das Fahrzeug beim Überholen übersehen haben. Mehr dazu.

4. Jänner: Auto rutschte von Straße: Bäume verhinderten Absturz

Der Neuschnee sorgte am Donnerstagabend in Kemetberg für eine brenzlige Situation. Ein Autolenker kam ins Schleudern und landete im Abgrund, die Bäume verhinderten einen Absturz. Mehr dazu.

4. Jänner: Herzinfarkt: Spektakulärer Einsatz in Maria Lankowitz

Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach wurde am Freitagmorgen zu einem internistischen Notfall nach Maria Lankowitz gerufen. Mehr dazu.

3. Jänner: Unbekannter schoss auf Verkehrsspiegel

Wieder Vandalenakte in Maria Lankowitz: Schießwütiger zerstörte Verkehrsspiegel, Drifter tobte sich vor Buschenschank aus. Mehr dazu.

2. Jänner: Vier Personen gerettet: Wohnhausbrand gelöscht

In Mooskirchen konnte am Mittwoch ein Wohnhausbrand unter Kontrolle gebracht werden. Mehr dazu.

2. Jänner: Drifter tobte sich am Heiligen Abend aus

Diesmal war eine Wiese beim Buschenschank Messner am Kirchberg in Maria Lankowitz das Ziel eines Drifters. Dieser dürfte tagsüber am Heiligen Abend seine Spurrillen hinterlassen haben. Mehr dazu.

2. Jänner: Umgestürzter Baum sorgte in Graden für Stromausfall

Drei Stunden blieb es im Ortsteil Graden in Köflach finster, nachdem ein umgestürzter Baum eine Stromleitung gekappt hatte. Die Feuerwehr Köflach musste am Mittwoch gleich drei Mal ausrücken. Mehr dazu.

1. Jänner: Mit Pkw gegen Baum: Insassen schwer verletzt

Alkolenker (27) verlor die Kontrolle und krachte in Söding gegen einen Baum. Er und seine Beifahrerin (26) wurden schwer verletzt. Mehr dazu.

31. Dezember: Feuerwerkskörper in Mülltonne detoniert

Der unbekannte Täter warf den pyrotechnischen Gegenstand in eine große Kunststofftonne. Mehr dazu.

30. Dezember: Jahresrückblick: Ein Jahr der Tragödien

Auch 2018 rückten die Einsatzkräfte etliche Male aus, um bei Verkehrsunfällen, Unwettern und Bränden Leben zu retten. Schockiert hat eine Gewalttat in Voitsberg, für Aufregung sorgte ein Forsttraktor und die Sanierung des Tunnels. Mehr dazu.

28. Dezember: Abgefeuerte Rakete setzt Weihnachtsdeko in Brand

Freitag in der Früh brach auf einem Balkon in Kleinsöding (Gemeinde Söding-St. Johann) Feuer aus. Die Weihnachtsdekoration hatte zu brennen begonnen. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat Erhebungen eingeleitet. Mehr dazu.

26. Dezember: Dramatischer Alko-Unfall in der Christnacht

Schwerer Unfall in der Nacht des Christtag in Leutschach: Ein 18-jähriger Alkolenker aus der Weststeiermark stieß frontal mit einem zweiten Pkw zusammen, dessen Lenker (23) wurde lebensgefährlich verletzt, die anderen drei beteiligten Personen waren ansprechbar. Mehr dazu.

23. Dezember: Holzstück durchstieß bei Unfall Windschutzscheibe

Pkw-Lenkerin kam in Rosental mit dem Pkw ins Schleudern und durchstieß ein Holzgeländer. Der Pkw überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Frau konnte sich sich selbst befreien, blieb nahezu unverletzt. Mehr dazu.

21. Dezember: Diebe stahlen Heizstrahler aus öffentlichem WC

Besonders dreiste Diebe waren kürzlich in Maria Lankowitz am Werk: Wohl am helllichten Tag dürften sie zwei Frostwächter aus der erst neu eröffneten WC-Anlage neben der Kirche gestohlen haben. Mehr dazu.

18. Dezember: Mann wollte Volksschülerin in sein Auto locken

Volksschülerin wurde am Montag zum Einsteigen in ein Auto aufgefordert. Polizei mahnt zur Wachsamkeit. Mehr dazu.

17. Dezember: Auto kracht gegen Betonleitwand: Eine Verletzte

Einsatz am Sonntagnachmittag auf der Südautobahn A2: Ein Pkw, der in Fahrtrichtung Graz unterwegs war, touchierte kurz vor der Abfahrt Unterwald (Steinberg bei Ligist) die Betonleitwand. Mehr dazu.

17. Dezember: Drifter tobte sich mit Auto auf Skipiste aus

Seit Wochen treiben am Gaberl unbekannte Drifter am Parkplatz ihr Unwesen und richten mit ihrem Verhalten großen Schaden an. Jetzt hat sich einer der Lenker sogar auf der Skipiste ausgetobt. Mehr dazu.

15. Dezember: Drei Verletzte nach Kollision in Mooskirchen

Schwerer Unfall nach Überholmanöver. Feuerwehr musste Lenker und Beifahrerin mit Spezialgerät aus dem Wrack retten. Mehr dazu.

15. Dezember: Schwerer Unfall zwischen Mooskirchen und Söding

Zwei Feuerwehren, der Rettungshubschrauber und ein Notarztteam waren am Samstagnachmittag gefordert. Die Bilder vom Einsatz. Mehr dazu.

13. Dezember: Unbekannter Vandale driftete mit Pkw über Wiese

Am vergangenen Wochenende dürfte ein unbekannter Vandale mit seinem Pkw über eine Wiese in Hochtregist (Bärnbach) gefahren sein und dort sogenannte "Donuts" gedreht haben. Laut dem Besitzer nicht das erste Mal. Mehr dazu.

12. Dezember: Auto fing auf der Südautobahn Feuer

Elf Kameraden der Feuerwehr Mooskirchen standen Mittwochabend auf der Südautobahn A2 im Einsatz, um einen Pkw-Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, zwei Fahrstreifen waren gesperrt. Mehr dazu.

12. Dezember: Auf der A2: Pkw brannte lichterloh

Auf der Südautobahn A2 stand Mittwochabend seit 18.10 Uhr ein Auto in Brand. Die Feuerwehr Mooskirchen war im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die ersten beiden Fahrstreifen waren rund eineinhalb Stunden gesperrt. Mehr dazu.

11. Dezember: 800 Liter Diesel ausgeflossen, stundenlange Sperre

Auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt, kurz nach der Autobahnabfahrt Mooskirchen, lag ein Lkw im Straßengraben. 800 Liter Diesel sind ausgeflossen, es herrschte Umweltalarm. Drei Feuerwehren und die Asfinag waren im Einsatz. Mehr dazu.

10. Dezember: Zwölf Kameraden bargen Auto aus Straßengraben

Verkehrsunfall in den Morgenstunden: Eineinhalb Stunden lang musste die Polizei auf der Karlschachtstraße den Verkehr regeln. Die Feuerwehren Rosental und Voitsberg mussten einen Pkw aus dem Straßengraben bergen. Mehr dazu.

5. Dezember: Nächtlicher Pkw-Überschlag endete glimpflich

Zwischen St. Johann ob Hohenburg (Gemeinde Söding-St. Johann) und dem Krottendorfer Kreisverkehr auf der B 70 hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw überschlagen. 20 Feuerwehrkameraden standen im Einsatz. Mehr dazu.

5. Dezember: Pkw-Lenkerin fuhr ungebremst auf Sattelzug auf



Auf der A2 zwischen Bad Waltersdorf und Ilz kam es zu einem Verkehrsunfall. Pkw-Lenkerin und Beifahrerin wurden verletzt, ein einjähriges Kleinkind wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Mehr dazu.

4. Dezember: Traktorreifen prallte gegen Windschutzscheibe

Montag am späten Nachmittag kollidierten auf der L 314, dem Autobahnzubringer auf die Südautbahn A 2 nahe Steinberg bei Ligist, ein Pkw und ein Traktor. Eine Frau aus dem Bezirk Voitsberg wurde schwer verletzt. Mehr dazu.

4. Dezember: Öl erhitzt und Haus verlassen: Küchenbrand

Am Montag, dem 3. Dezember, erhitzte eine Weststeirerin auf einem E-Herd einen Topf mit Öl und verließ das Haus. Kurz darauf fing der Dunstabzug Feuer, die Bewohner konnten die Flammen aber selbst löschen. Mehr dazu.

3. Dezember: Audi krachte in Leitschiene: Blechschaden

Sonntag in der Früh verlor ein Mann aus dem Bezirk Voitsberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen krachte in den Kremser Reihen in die Leitschiene. Mehr dazu.

26. November: Pkw prallte gegen Brückengeländer

In der Nacht auf Sonntag wurde die FF Voitsberg zu einem Einsatz in die Greißeneggerstraße gerufen. Ein Pkw-Lenker war mit seinem Auto gegen eine Gehsteigkante und danach gegen ein Geländer geprallt. Mehr dazu.

26. November: Lenker tödlich verletzt: "Es war ein Schlachtfeld"

Ein 88-jähriger Lenker aus dem Bezirk Voitsberg erlitt am Montag bei einer Frontalkollision auf der Umfahrung Krottendorf (B70) tödliche Verletzungen. Mehr dazu.

24. November: Ungar wollte in Köflach mit Falschgeld bezahlen

37-Jähriger versuchte, falschen 50-Euro-Schein einer Kassierin in Köflach anzudrehen - doch sie verständigte die Polizei. Der Ungar wurde im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung gefasst. Mehr dazu.

21. November: Pkw-Lenker landete im Straßengraben

Unverletzt blieb am Mittwochnachmittag ein Fahrzeuglenker in Pichling, der aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen war. Mehr dazu.

19. November: Lenker ließ Anhänger auf Bundesstraße stehen

Die Freiwillige Feuerwehr Salla musste am Montagnachmittag einen Anhänger bergen, den ein Rumäne am Gaberl mitten auf der Bundestraße stehengelassen hatte. Mehr dazu.

19. November: Erneuter Wasserschaden in der Stadtbücherei

Schon wieder stand die Bücherei Voitsberg am Sonntagnachmittag unter Wasser - schuld daran ist diesmal ein geplatzter Wasserschlauch. Mehr dazu.

18. November: "Knistern" im Lager kam von einem Brand

Sonntagnachmittag hat es in einer Lagerhalle in Bärnbach zu brennen begonnen. Die Feuerwehren Bärnbach und Voitsberg löschten das Feuer, verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

17. November: Im Zug: 23-Jähriger biss Polizist in die Hand

Am Freitag randalierte ein 23-Jähriger in einem Zug so heftig, sodass dieser stehen bleiben musste und eine Streife angefordert werden musste. Mehr dazu.

17. November: Drei Verletzte bei Unfall am Obdacher Sattel

19-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg wurde bei Unfall im steirisch-kärntnerischen Grenzbereich verletzt. Mehr dazu.

16. November: Wochenendhaus brannte komplett nieder

Das Ferienhaus eines Weizers in Hirschegg-Pack brannte am Donnerstagabend komplett nieder. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Brandermittler sind im Einsatz. Mehr dazu.

13. November: Spendensammlerin bestahl Weststeirer (82)

Am Voitsberger Hauptplatz stahl eine Unbekannte einem 82-jährigen Weststeirer unter der Vortäuschung, Spenden zu sammeln, 100 Euro. Mehr dazu.

13. November: Schwerer Unfall ging glimpflich aus

Ein Fachgeschäft für Sportbekleidung und -ausrüstung in Voitsberg wurde in der Nacht auf Samstag, den 10. November 2018, von unbekannten Tätern leergeräumt. Mehr dazu.

10. November: Schwerer Unfall ging glimpflich aus

Die B 70 war Samstagvormittag zwischenzeitlich wegen eines Autounfalls gesperrt. Der Lenker wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

9. November: Geldfälscher auf frischer Tat ertappt

Einen Erfolg können die Mitglieder der Erhebungsgruppe der Polizei Köflach vermelden. Sie konnten jenen Unbekannten ausforschen, der im Bezirk Voitsberg zumindest zwölf Mal mit kopierten Geldscheinen bezahlt hatte. Mehr dazu.

6. November: Faschingsrunde rettete Frau aus brennendem Haus

Bei der Sitzung der Faschingsrunde Ligist wurden Präsident Gerhard Brandstätter und Obmann Robert Wagnest zu Lebensrettern. Mehr dazu.

6. November: Brand in Wohnhaus: Kerze als Ursache

Brand auf dem Ligister Marktplatz endete dank dem raschen Eingreifen von Helfern glimpflich. Bewohnerin wurde aus dem Haus gerettet. Mehr dazu.

5. November: Bau stand in Vollbrand

Ein Nebengebäude, das auch als Selche genutzt wurde, geriet Sonntagnacht in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten ein Übergriefen des Feuers auf den Wald verhindern. Mehr dazu.

3. November: Stopptafel missachtet: Mopedfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 36-Jährigeer bei einem Unfall Freitag Nacht zu. Mehr dazu.

3. November: Eine Schlange lag sogar unter dem Ehebett

Lange Saison für schlangenkundige Organe der Berg- und Naturwacht. Rund 90 Einsätze gab es in diesem Jahr, durchaus auch kuriose. Mehr dazu.

2. November: Auto stand in Voitsberg in Vollbrand

In Voitsberg geriet am Freitag ein Auto in Brand. 26 Feuerwehrkameraden rückten aus, um das Feuer zu löschen. Der Lenker aus dem Bezirk Voitsberg blieb unverletzt. Mehr dazu.

2. November: Binnen zwei Stunden hat es zwei Mal gekracht

Zuerst war es ein Auffahrunfall, dann krachte ein Pkw in St. Johann ob Hohenburg in eine Ampelanlage: Halloween gestaltete für die Kameraden der Feuerwehr Köppling einsatzreich. Mehr dazu.

31. Oktober: Nach Sturm herrscht Gefahr in steirischen Wäldern

Hohe Unfallgefahr herrscht im Moment beim Aufarbeiten von Schadholz. Der Sturm der vergangenen Tage verursachte vor allem im Mürztal, Murtal und in der Weststeiermark Schäden. Mehr dazu.

30. Oktober: Schon wieder krachte ein Pkw in den Straßengraben

Die Steirerin, die hinter dem Steuer saß, hatte Glück: Sie blieb unverletzt, als ihr Auto in den Kremser Reihen, wo die Frau in Fahrtrichtung Voitsberg unterwegs war, in den Graben rutschte. Mehr dazu.

30. Oktober: Feuerwehr musste Pkw aus Graben bergen

In Ligist wollt ein Pkw-Lenker rückwärts aus einer Ausfahrt fahren. Dabei landete das Auto im Graben. Der Fahrer blieb unvereltzt. Mehr dazu.

27. Oktober: Lenkerin touchierte Verkehrszeichen und Pkw

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Voitsberg wurden am Samstag zwei Frauen leicht verletzt. Beim Fahrzeug einer 24-Jährigen dürften die Bremsen versagt haben. Mehr dazu.

25. Oktober: Schwerverletzte eine Stunde in Wrack eingeklemmt

Auf der Gaberlstraße kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Pkw krachte frontal in einen Traktor, dabei wurde die Autolenkerin schwer verletzt. Mehr dazu.

25. Oktober: Polizei warnt vor billig gefälschten Euro-Scheinen

Im Bezirk Voitsberg sind in den vergangenen Tagen mehrere dilettantisch gefälschte Euro-Scheine aufgetaucht. Dabei handelt es sich um auf normalem Papier kopierte "Blüten". Mehr dazu.

24. Oktober: Stiwoll-Ermittler: "Es wurlt in einem"

Die steirische Polizei hat am Mittwoch, fünf Tage vor dem Jahrestag der tödlichen Schüsse von Stiwoll bekräftigt, dass es keine neuen Hinweise gebe. Mehr dazu.

24. Oktober: Blechsalat: Zwei Pkw in Auffahrunfall verwickelt

Verkehrsunfall in Rosental an der Kainach: Auf der B 70 stießen zwei Pkw an einer Kreuzung zusammen. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Mehr dazu.

22. Oktober: Vandalen beschädigten Marienstatue und Tafel

Bislang unbekannte Täter haben eine im Pfarrhof Köflach befindliche Marienstatue aus Sandstein beschädigt. Auch eine Gedenktafel aus Marmor, die sich im Karner befindet, wurde zerstört. Mehr dazu.

19. Oktober: Hochschwangere bei Auffahrunfall verletzt

In den Unfall waren drei Pkw verwickelt. Sechs Personen, darunter eine im neunten Monat schwangere Frau, wurden verletzt. Mehr dazu.

19. Oktober: Pkw krachte in Gartenmauer eines Wohnhauses

Der Pkw überschlug sich in Kainach bei Voitsberg und blieb auf dem Dach liegen. Mehr dazu.

18. Oktober: Thujenhecke stand in Brand

In Bärnbach wurden am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Einsatzkräfte gerufen: Eine Thujenhecke stand in Brand. Mehr dazu.

17. Oktober: Zwei Feuerwehren bei Überschlag auf A2 im Einsatz

In der Nacht auf Mittwoch wurden die Einsatzkräfte zu einem Pkw-Überschlag auf der Südautobahn (A2) alarmiert. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Mehr dazu.

15. Oktober: Pkw-Überschlag endete glimpflich

Auf der Gaberl Straße kam Montag in der Früh ein Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto landete am Dach. Der Lenker aus der Weststeiermark blieb unverletzt. Mehr dazu.

15. Oktober: Autoinsasse befreite sich nach Sturz in Bach

In Bärnbach auf der Lucknerstraße kam Sonntag am Nachmittag ein Pkw von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich über eine rund sieben Meter hohe Böschung und kam auf der Seite zu liegen. Mehr dazu.

12. Oktober: Müllcontainer ging in Flammen auf

Freitagnachmittag brach in der Voitsberger Fripertingerstraße Feuer aus: Müllcontainer standen in Brand, die Flammen griffen auf einen Baum über. Mehr dazu.

12. Oktober: Unbekannter erschoss Hirschkuh in Wildgehege

Ein bislang noch unbekannter Tierquäler erschoss vor wenigen Tagen eine Hirschkuh in einem Wildgehege in Stallhofen. Die Polizei ermittelt. Mehr dazu.

12. Oktober: 13 Personen bei Brand in Wohnhaus evakuiert

In der Voitsberger Schillerstraße stand Donnerstag am Abend ein Großaufgebot der Rettungskräfte im Einsatz: In einem Keller ist Feuer ausgebrochen, eine Person wurde verletzt. Mehr dazu.

12. Oktober: Auto stand in Köflach in Brand: Technischer Defekt

Donnerstag am Morgen fing der Motorraum eines abgestellten Autos in Pichling bei Köflach Feuer. Eine Nachbarin schlug Alarm. Mehr dazu.

12. Oktober: Eine Person bei Kellerbrand verletzt

Donnerstagabend ist in Voitsberg Feuer in einem Keller ausgebrochen. 43 Feuerwehrkameraden brachten den Brand unter Kontrolle, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach evakuierte 13 Personen. Mehr dazu.

11. Oktober: Weststeirer (40) bei Forstarbeiten schwer verletzt

Donnerstag am Vormittag wurde ein Weststeirer bei Forstarbeiten in einem Wald des Lipizzanergestüts Piber bei Afling (Gemeinde Kainach) schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber barg den Mann und brachte ihn ins Krankenhaus. Mehr dazu.

8. Oktober: Auto krachte in Brückengeländer

Der Pkw einer Weststeirerin geriet auf der B 77 in Richtung Salla ins Schleudern und krachte anschließend in ein Brückengeländer. Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

6. Oktober: Ein Knall, dann stand das Zimmer in Flammen

13-Jährige konnte rechtzeitig flüchten und schlug beim Nachbarn (65) Alarm. Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Zwei Wohnungen wurden schwer beschädigt. Mehr dazu.

2. Oktober: Baugerüst fiel um: Weststeirer (22) schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich Montagmittag auf einer Baustelle in der Köflacher Gasse in Graz ereignet. Mehr dazu.

2. Oktober: Wiener Schnitzel löste Großeinsatz aus

Voitsberger bemerkte Rauch, der aus dem Fenster der Nachbarwohnung kam, und alarmierte die Einsatzkräfte. Die rückten mit einem Großaufgebot aus - entdeckten aber lediglich ein Wiener Schnitzel, das in der Pfanne brutzelte. Mehr dazu.

1. Oktober: Auto überschlagen, 23-Jährige schwer verletzt

Schwerer Unfall am Montagnachmittag auf der "Süd" bei Ligist. Eine 23-Jährige geriet mit ihrem Auto ins Schleudern. Mehr dazu.

1. Oktober: Vorrang missachtet: Kollision am Hauptplatz

Ein Mopedauto und ein Pkw kollidierten auf einer Kreuzung am Voitsberger Hauptplatz. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Mehr dazu.

28. September: Audi rutschte in Graben: Feuerwehreinsatz

Donnerstag am Abend kam in Mooskirchen ein Auto von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Zwölf Kameraden der Feuerwehr bargen den Pkw mithilfe des Krans. Mehr dazu.

26. September: Feuerwehr rettet verletzte Person aus Wohnung

Eine Person musste aus einer versperrten Wohnung in Voitsberg befreit werden. Vermutlich nach einem Sturz konnte sie sich nicht mehr aufrichten. Mehr dazu.

26. September: An dieser Kreuzung kollidierten wieder zwei Pkw

Im Kreuzungsbereich der L 301 mit jener Rampe, die vor dem Supermarkt "Adeg" in Söding hoch zur Landesstraße führt, stießen Dienstag zu Mittag zwei Pkw zusammen. Die beiden Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

18. September: Frau gestürzt: Feuerwehr brach Wohnungstür auf

In Köflach ist eine Frau in ihrer Wohnung zu Sturz gekommen. Bevor die Einsatzkräfte der Dame helfen konnten, musste die Feuerwehr die Haustür aufbrechen. Mehr dazu.

17. September: Motorrad kollidiert mit Pkw: Biker schwer verletzt

Der Zusammenstoß ereignete sich an einer Kreuzung in Rosental. Der Motorradfahrer, ein Mann aus dem Bezirk Voitsberg, erlitt Knochenbrüche. Mehr dazu.

10. September: In Kurve: Pkw kollidierte mit Traktoranhänger

Am Sonntagnachmittag stießen auf der B 77 in Salla ein Pkw und der Anhänger eines Traktores zusammen. Zwei Feuerwehren rückten aus, um den Wagen zu bergen. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

8. September: Pkw auf nasser Strasse überschlagen: Frau verletzt

Eine Frau aus dem Bezirk Voitsberg kam Freitagabend mit ihrem Pkw ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und landete im Straßengraben. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

7. September: Abgesteller Lkw rollte in Bach: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstag, dem 6. September, rollte ein abgestellter Lkw in Köflach in einen Bach. Die Feuerwehren Köflach und Voitsberg mussten das Fahrzeug bergen, der Lenker konnte mit dem Fahrzeug anschließend weiterfahren. Mehr dazu.

4. September: Westseirer fanden einen Skorpion im Koffer

Zurück aus dem Urlaub in Jesolo machte eine Familie aus Bärnbach eine haarsträubende Entdeckung: In der Luftmatratze hatte sich ein Skorpion verkrochen. Die Feuerwehr rückte aus. Mehr dazu.

28. August: Hackschnitzelheizung fing Feuer: Großeinsatz

Am Raßberg in der Gemeinde Stallhofen stand Dienstag in der Früh eine Hackschnitzelheizung in Brand. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, die Kameraden konnten den Brand inzwischen unter Kontrolle bringen. Mehr dazu.

27. August: Gasgriff verklemmt: Biker stürzte auf Bergstraße

Aufgrund eines technischen Defektes an seinem Fahrzeug kam am Montagvormittag ein Motorradlenker auf der Gaberl Straße zu Sturz und verletzte sich. Mehr dazu.

26. August: Pkw ausgebrannt: Vier Lipizzaner gerettet

Samstagabend geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Auto, gelenkt von einem 61-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg, in Brand. Mehr dazu.

25. August: Angestellter nahm Bankräuber das Brotmesser ab

64-jähriger Weststeirer erkundigte sich erst am Schalter nach seinem Kontostand, dann griff er zum Messer. Ein Angestellter reagierte prompt, später wurde der "Kunde" festgenommen. Mehr dazu.

24. August: Traktor geriet auf Böschung und drohte umzustürzen

In Steinberg (Gemeinde Ligist) kam ein Traktor von der Straße ab und saß auf einer steilen Böschung auf. Dort blieb er samt Kipper hängen, drohte aber umzukippen. Sieben Feuerwehrkameraden rückten aus, um den Traktor zu bergen. Mehr dazu.

21. August: Nach Kollision mit Zug: 27-jährige Tochter verstorben

Jene 27-jährige Weststeirerin, die am 14. August bei der Kollision eines Pkw mit einem Zug der GKB im Bezirk Voitsberg schwer verletzt worden war, ist nun am LKH Graz verstorben. Mehr dazu.

20. August: Zwei Verletzte bei Kollision mit einem Zug

Am späten Montagnachmittag wurde ein Pkw von einem Zug erfasst. Die Autoinsassen, ein Mann (62) und eine Frau wurden verletzt und ins UKH nach Graz gebracht. Mehr dazu.

20. August: Pkw krachte in Baum und fing Feuer: Lenker gerettet

Entgegenkommender Autofahrer zog Schwerverletzten aus Wagen heraus. Unfalllenker verweigerte Alkotest. Er und Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Mehr dazu.

19. August: Mit Motorrad gegen Pkw: Weststeirer schwer verletzt

Auf der Packer Bundesstraße bei Edelschrott wurde Sonntagnachmittag ein Biker (59) aus dem Bezirk Deutschlandsberg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Mehr dazu.

16. August: Mercedes ging bei A 2-Raststätte in Flammen auf

Die Feuerwehren Ligist und Modriach mussten Donnerstagmittag zu einem Fahrzeugbrand beim Autobahnparkplatz Herzogberg auf der A 2 ausrücken. Mehr dazu.

15. August: Jäger stürzte in felsiges Gelände: Helikoptereinsatz

62-Jähriger zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Jagdbegleiter verständigte die Rettungskräfte. Taubergung durch das Team des Rettungshubschraubers C14. Mehr dazu.

15. August: 67-Jährige stürzte in Stallhofen mit ihrem E-Bike

Zwei Einsätze für den Rettungshubschrauber C12 am Mittwochnachmittag: Auf der Soboth waren zwei Motorradfahrer zusammengestoßen - in Stallhofen war eine Radfahrerin gestürzt. Mehr dazu.

14. August: Pkw kollidiert mit Zug: Frau erfolgreich reanimiert

In Köppling (Gemeinde Söding-St. Johann) hat es am Dienstagnachmittag einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug der GKB gegeben. Mehr dazu.

13. August: Binnen Minuten richtet Unwetter große Schäden an

Nach dem Hagelunwetter am Freitag ist die Voitsberger Bücherei eine Woche lang geschlossen. Ein Sachverständiger besichtigt heute Hirschegg. Mehr dazu.

11. August: Weitere Unwetter am Abend: Überflutungen

Nach den heftigen Unwettern am frühen Freitagnachmittag, hielt schon am Abend die nächste Unwetterzelle die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg auf Trab. Köflach, Maria Lankowitz und Hirschegg waren hauptbetroffen. Mehr dazu.

10. August: Bäume auf Häuser und Auto, Geschäfte unter Wasser

Im Bezirk Voitsberg ist am frühen Freitagnachmittag ein starkes Hagelunwetter mit Starkregen und orkanartigen Böen niedergegangen. Mehr dazu.

10. August: "Land unter" im Bezirk Voitsberg

Im Bezirk Voitsberg ging am Nachmittag am 10. August ein heftiges Gewitter mit Hagel nieder. Mehr dazu.

10. August: Kleintransporter stürzte in Graben

Mittwoch am frühen Abend kam ein Kleintransporter in Piberegg von der Straße ab. Er landete im steil abfallenden Straßengraben und drohte umzustürzen. Mehr dazu.

9. August: Hitze erhöht Gefahr von Wald- und Heckenbränden

Anrainer entdeckten ein kleines Feuer auf einer Wiese und schlugen Alarm. Aufgrund von Trockenheit und Hitze warnt die Feuerwehr vor Wald- und Heckenbränden. Mehr dazu.

9. August: Arbeiter (26) auf Baustelle von Leiter gestürzt

Ein 26-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Leibnitz stürzte auf der Baustelle des WEZ in Bärnbach von einer Leiter. Er wurde mit eine Kopfplatzwunde und dem Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ins Krankenhaus gebracht. Mehr dazu.

8. August: Vom eigenen Traktor überrollt

Arbeitsunfall in der Gemeinde Edelschrott, ein Landwirt (73) erlitt schwerste Verletzungen. Mehr dazu.

8. August: Baum stürzte auf Dach, Brandveracht nach Blitzschlag

Jene Unwetterfront, die am Dienstagnachmittag durch die Steiermark zog, erreichte am frühen Abend den Bezirk Voitsberg. Starke Windböen rissen vielerorts Bäume nieder, Straßenstücke standen unter Wasser. Mehr dazu.

7. August: Ölschlauch geplatzt: Acht "Florianis" im Einsatz

Auf der Grazer Vorstadt in Voitsberg ist Montag am Nachmittag der Ölschlauch eines Pkw geplatzt. Acht Feuerwehrkameraden rückten aus, um das ausgeflossene Öl zu binden. Mehr dazu.

7. August: "Ein halber Meter weiter, sie wäre zermatscht worden"

Claudia und Walter Neubauer befanden sich in dem Haus, in das in der Nacht auf Sonntag ein alkoholisierter Mann gekracht war. Die Frau hatte viel Glück: Das Fahrzeug verfehlte sie nur um wenige Zentimeter. Ihr Mann schildert die Vorgänge. Mehr dazu.

6. August: Mit Pkw in Haus gerast: Bewohnerin wurde verletzt

Sonntagnacht kam ein Pkw-Lenker bei St. Stefan von der Straße ab. Er prallte gegen ein Haus. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt. Der alkoholisierte Fahrer flüchtete. Polizei forschte einen 26-jährigen Einheimischen aus. Mehr dazu.

6. August: Feuerwehr beseitigte Hornissen- und Wespennester

Binnen zwölf Stunden mussten gleich drei Feuerwehren im Bezirk ausrücken, um Hornissen- beziehungsweise Wespennester aus dem Umkreis von Wohnhäusern zu entfernen. Es bestand "Gefahr in Verzug". Mehr dazu.

6. August: Kleintransporter landete nach Überschlag im Graben

In den Kremser Reihen in Fahrtrichtung Voitsberg hat sich Sonntagnacht ein Kleintransporter überschlagen. Das Fahrzeug landete im Straßengraben. Der Lenker aus der Weststeiermark blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Mehr dazu.

4. August: Mit Motorrad gegen Leitschiene: Ehepaar verletzt

Unfall passierte in scharfer Rechtskurve. Ehepaar aus Salzburg schlitterte mit der Maschine auf Gegenfahrbahn und dann gegen Leitschiene. Hubschraubereinsatz. Mehr dazu.

3. August: Stau nach Öleinsatz in Voitsberg

Ein Lkw verlor Hydrauliköl. Durch die Aufräumarbeiten kam es zu einem Stau im Voitsberger Frühverkehr. Mehr dazu.

3. August: Ölalarm in der Grazer Vorstadt

Eine Ölspur in der Länge von rund 600 Meter musste die Feuerwehr Voitsberg in der Grazer Vorstadt beseitigen: Ein Lkw hatte Hydrauliköl verloren. Mehr dazu.

2. August: Anrainer haben Angst vor einem Katzenhasser

Vor wenigen Tagen starb der erst zwei Jahre alte Kater „Nike“ in Voitsberg vermutlich an Rattengift. Laut Anrainer gibt es mehr Fälle.

Mehr dazu.

1. August: Kollision zwischen Pkw und Motorrad endete tödlich

Ein Motorradfahrer erlag nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Ligist am Dienstagabend seinen Verletzungen, der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

1. August: In brütender Hitze: Hitzekollaps am Dach

Rotes Kreuz und Rettung versorgten den Patienten vor Ort, C 12 flog ihn ins Spital. Mehr dazu.

31. Juli: Überschlag mit Traktor: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Weststeirer (49) stürzte beim Reversieren mit seinem Traktor am Packer Stausee rund 20 Meter ab. Der Rettungshubschrauber C14 flog ihn ins LKH Graz. Mehr dazu.

30. Juli: Seniorin landete mit ihrem Pkw im Straßengraben

Eine Weststeirerin kam auf der Gößnitzstraße in St. Martin/W. von der Straße ab. Erst vor zwei Wochen war an der exakt gleichen Stelle eine andere Lenkerin verunfallt. Mehr dazu.

27. Juli: Ausweichmanöver endete im Krankenhaus

In Voitsberg stieß ein Pkw gegen einen Baum. Die Lenker wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

27. Juli: Polizei hat Entführungsopfer vernommen

Eine Frau aus dem Bezirk Voitsberg soll entführt worden sein. Die Polizei Köflach ermittelt, doch der Fall gibt Rätsel auf. Mehr dazu.

26. Juli: Gewalttat in Voitsberg: Sohn (54) des Verstorbenen in Haft



Ein Voitsberger (82) sollte eingeäschert werden, doch die Stieftocher hatte Bedenken und alarmierte die Polizei. Eine Obduktion bestätigte eine Gewaltat. Mehr dazu.

26. Juli: Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision in Rosental

In Rosental in Richtung Karlschacht kollidierten zwei Pkw. Die beiden Lenker wurden leicht verletzt. Mehr dazu.

25. Juli: Motorradlenker bei Unfall nahe Söding verstorben

Ein 48-Jähriger war auf der Hitzendorferstraße von Söding kommend von der Fahrbahn abgekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Mehr dazu.

24. Juli: Unfall auf der A2 - Lenker hatten Schutzengel

Bei einer Kollision auf der Südautobahn bei Mooskirchen hatten die beiden Pkw-Lenker Glück im Unglück: Sie blieben unverletzt. Mehr dazu.

23. Juli: 53-Jährige Bikerin schwer gestürzt

Die Frau war mit ihrem Motorad auf der L 316 in Richtung Stallhofen unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Mehr dazu.

21. Juli: Mooskirchen: Mähdrescher geriet auf Acker in Brand

Freitagnachmittag ist in Mooskirchen ein Mähdrescher während des Betriebs in Brand geraten. Der 20-jährige Lenker wurde dabei leicht verletzt. Mehr dazu.

20. Juli: Lkw auf Gaberlstraße umgestürzt: ein Schwerverletzter

Freitagnachmittag ist auf der B 77 bei Krenhof ein Lkw umgestürzt, der Lenker wurde schwer verletzt. Die stundenlange Straßensperre ist wieder aufgehoben, die Unfallstelle bleibt aber schwer passierbar. Mehr dazu.

20. Juli: Personenbetreuerin soll Familie bestohlen haben

Die Polizei verdächtigt eine Personenbetreuerin des Diebstahls, denn nach ihrer überstürzten Abreise fehlten einer oberösterreichischen Familie Goldmünzen. Sie soll in Zusammenhang mit weiteren Verdachtsfällen, unter anderem in der Weststeiermark, stehen. Mehr dazu.

18. Juli: Ölspur: Zwölf "Florianis" rückten im Frühverkehr aus

Mittwoch in der Früh musste die Feuerwehr Voitsberg eine rund 200 Meter lange Ölspur auf der Grazer Vorstadt beseitigen. Ein Sattelschlepper hatte das Öl verloren. Mehr dazu.

18. Juli: Laster brannte: Mit Feuerlöscher Schlimmeres verhindert

Noch bevor die Feuerwehr Pack eintraf, hatte der Lenker des Holzlasters den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht. Mehr dazu.

16. Juli: Starke Rauchentwicklung: Feuerwehr rettet Mann

Die Feuerwehren Steinberg und Ligist mussten am Sonntag zu einem Zimmerbrand ausrücken: Feuer gab es glücklicherweise keines, jedoch mussten die Kameraden einen Mann aus der Wohnung retten. Mehr dazu.

16. Juli: Pfanne geriet am Herd in Brand: Feuerwehreinsatz

18 Feuerwehrkameraden standen Freitagabend in Voitsberg bei einem Küchenbrand im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

14. Juli: Schwere Kopfverletzungen nach Sturz mit dem Fahrrad

Eine 76-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt. Mehr dazu.

12. Juli: Feuerwehren mussten eingeklemmten Vogel befreien

Auf dem Dach eines Gebäudes am Golfplatz in Maria Lankowitz hatte sich am Donnerstag ein Vogel zwischen den Dachziegeln verfangen. Die Feuerwehren Maria Lankowitz und Köflach rückten mit der Drehleiter aus und retteten das Tier. Mehr dazu.

12. Juli: Lenkerin landete mit ihrem Pkw im Straßengraben

Am Mittwoch, dem 11. Juli, kam eine Lenkerin mit ihrem Pkw von der Gössnitzstraße in St. Martin am Wöllmißberg ab und landete im Straßengraben. Die Frau wurde nicht verletzt. Mehr dazu.

11. Juli: Kätzchen saß fest: Feuerwehr baute Auto auseinander

In Köflach steckte am Dienstag ein junges Kätzchen im Motorraum eines Pkws fest. Die Feuerwehr Köflach musste ausrücken, um den Vierbeiner zu retten. Jetzt wartet der kleine "Lucky" im Tierheim Franziskus auf eine Pflegefamilie. Mehr dazu.

9. Juli: Nach dem Sturm: Aufräumarbeiten in Piberegg beendet

Nach dem schweren Sturm, der vor vier Wochen im gesamten Bezirk Voitsberg gewütet hat, sind die gröbsten Aufräumarbeiten im Katastrophengebiet Piberegg erledigt. Sämtliche Straßen sollten wieder befahrbar sein. Mehr dazu.

9. Juli: Enormer Schaden: Mann fährt mit Pkw zwei Masten nieder

Auf der B 77 bei Köflach kam ein Pkw von der Straße ab und prallte gegen zwei Strommasten, die daraufhin umknickten. Der unverletzte Lenker entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle - er stellte sich später der Polizei. Mehr dazu.

6. Juli: Der kleine Fabio kam im Rettungswagen zur Welt

In der Nacht auf Donnerstag erblickte der kleine Fabio das Licht der Welt. Der Weststeirer konnte es nicht mehr erwarten und tat schon am Weg ins Krankenhaus bei der Autobahnauffahrt Mooskirchen den ersten Schrei. Mehr dazu.

6. Juli: Unwetter: Überflutete Straßen und Wasser im Keller

Zwölf Feuerwehren standen am Donnerstagabend im Bezirk Voitsberg im Unwettereinsatz, nachdem Starkregen ganze Straßenabschnitte überflutet hatte und Wasser in Keller eingedrungen war. Mehr dazu.

6. Juli: Führerhaus wurde bei Unfall unter Lkw begraben

Gegen 17.45 Uhr ereignete sich auf der A 2 bei Hirschegg-Pack ein schwerer Lkw-Unfall. Ein Lenker prallte mit seinem Lastwagen rechts gegen die Leitschiene. In der Folge landete der Sattelaufleger auf dem Führerhaus. Mehr dazu.

5. Juli: Unwetter: Straßen überflutet, Tunnel nach Unfall gesperrt

Starke Unwetter ziehen aktuell über den Bezirk Voitsberg. Mehrere Feuerwehren sind wegen Sturm und Starkregens bereits im Einsatz. In Maria Lankowitz ging ein Hagelschauer nieder. Mehr dazu.

5. Juli: Forstmaschine abgestürzt: Arbeiter bei Bergung verletzt

Arbeiter haben in Bärnbach eine selbstfahrende Arbeitsmaschine abgestellt. Kurz darauf stürzte die Maschine über eine Böschung in den Wald. Beim Versuch, das Gerät zu bergen, wurde ein 30-Jähriger von einem Stahlseil getroffen und schwer verletzt. Mehr dazu.

4. Juli: Nach Überholmanöver: Lenker mit Gaspistole bedroht

Dienstagnacht überholte ein 25-jähriger Lenker in Köflach ein anderes Fahrzeug. Bei einem zufälligen Aufeinandertreffen der Insassen beider Pkw kam es zu einer Rangelei, der Beifahrer des überholten Autos zückte dabei eine Gasdruckpistole. Mehr dazu.

2. Juli: Autounfall: Pkw blieb an einem Baum hängen

Ein Auto rutschte aus noch ungeklärter Ursache auf in Bärnbach von der Straße und blieb an einem Baum hängen. Der Lenker blieb unverletzt. Mehr dazu.

30. Juni: Motorradfahrer fuhren auf stehenden Klein-Lkw auf

Bei einem Motorradunfall auf der B70 nahe Sankt Johann-Köppling sind zwei 16-Jährige verletzt worden. Auf der B117 gab es auch einen schweren Motorradunfall. Mehr dazu.

30. Juni: Tunnelsperre: Brennender Wagen auf der Autobahn

Wegen eines brennenden Fahrzeugs auf der Südautobahn musste der Herzogbergtunnel kurzfristig gesperrt werden. Mehr dazu.

29. Juni: Feuerwehr brach Tür auf: Verletzte Frau gerettet

In der Nacht rief eine Dame, die sich in ihrer Wohnung in Voitsberg verletzt hatte, die Rettung. Da sich die Sanitäter keinen Zutritt in das Haus verschaffen konnten, eilte die Feuerwehr zur Hilfe. Mehr dazu.

29. Juni: Rabe hing tagelang an Angelschnur fest: gerettet

Ein Rabe hatte sich in Voitsberg mit einer Angelschnur in einem Kirschbaum verheddert. Dort hing das Tier tagelang fest. Andere Vögel fütterten ihn währenddessen. Mehr dazu.

28. Juni: Alter VW Bus fing in Ligist Feuer

Ersthelfern gelang es, mithilfe eines Handfeuerlöschers den Brand unter Kontrolle zu bekommen - noch bevor die Feuerwehren Ligist und Steinberg eintrafen. Mehr dazu.

28. Juni: Traktor stürzte über Straßengeländer in die Tiefe

Wie durch ein Wunder blieb der Lenker eines Traktors unverletzt, als das Fahrzeug in Krottendorf-Gaisfeld über ein Straßengeländer stürzte und rund zwei Meter in die Tiefe krachte. Mehr dazu.

27. Juni: Dramatischer Auffahrunfall auf der Südautobahn

Eine Lenkerin prallte am Mittwoch aus ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw gegen das Heck eines Lkw. Das Auto wurde mehrere hundert Meter mitgeschleift und das Auto völlig zerstört. Mehr dazu.

27. Juni: Schüler reagierte nicht auf Klopfen an der Tür: Einsatz

Schulausflug nach Maria Lankowitz: Ein Schüler reagierte nicht auf das Klopfen an seiner Zimmertür. Die Lehrer vermuteten gesundheitliche Probleme und alarmierten die Feuerwehr. Mehr dazu.

18. Juni: Mysteriös: Naherholungsgebiet muss gesperrt bleiben

In Köflach bleibt ein Naherholungsgebiet gesperrt. Die Strecke von Piberegg nach Piber ist wieder befahrbar, allerdings drohen dort die nächsten Sperren. Im Freisinggraben wird weiter aufgeräumt. Mehr dazu.

15. Juni: Unwetter: Beliebtes Naherholungsgebiet wurde gesperrt

Wegen Gefahr in Verzug durch Windbruch hat die Stadtgemeinde Köflach ein Betretungsverbot für das Gebiet um den Dechantteich, den Dechantwald sowie die Wanderwege am Grubkogel erlassen. Mehr dazu.

14. Juni: Von Verklausungen geht weiter große Gefahr aus

Seit Donnerstagfrüh wird mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden im Freisinggraben im Bärnbacher Ortsteil Piberegg gearbeitet. Die Angst vor weiterem Regen, der die Situation verschärfen würde, ist allgegenwärtig. Mehr dazu.

14. Juni: Katastrophengebiet: Aufräumarbeiten gehen weiter

LH-Stellvertreter Michael Schickhofer hat am Mittwoch den Ortsteil Piberegg der Stadtgemeinde Bärnbach zum Katastrophengebiet erklärt +++ Lage hat sich in der Nacht auf Donnerstag entspannt +++ Seit Donnerstag sind schwere Geräte im Einsatz Mehr dazu.

13. Juni: Sturm: 59 Feuerwehreinsätze binnen drei Stunden

Sturm und Starkregen wüteten am Dienstagabend im Bezirk Voitsberg +++ Rotes Kreuz beruhigt: Im Bezirk wurde niemand verletzt +++ Bäume stürzten auf Häuser und Straßen +++ Aufräumarbeiten im Gange Mehr dazu.

11. Juni: Unbekannter wollte Mädchen (7) in sein Auto locken

Montagfrüh ging bei der Polizei in Köflach eine Anzeige ein, nachdem ein bislang unbekannter Mann versucht haben soll, eine Siebenjährige in sein Auto zu locken. Das Mädchen konnte nach Hause flüchten, die Polizei bittet um Hinweise. Mehr dazu.

11. Juni: Mysteriös: Verletzter war 24 Stunden verschwunden

Ein 28-jähriger Steirer hat sich am Samstag in Edelschrott zu einem Spaziergang aufgemacht - zurück kam er aber erst Sonntagabend. Was ihm genau passiert ist, ist unklar, er wurde verletzt ins UKH nach Graz gebracht. Mehr dazu.

6. Juni: Kurios: Schlange versteckte sich im Wohnzimmer

Gleich zwei Schlangen wurden in Bärnbach und Voitsberg aus Häusern befreit. Die FF Voitsberg rettete eine Äskulapnatter aus einem Keller, in Bärnbach versteckte sich eine seltene Würfelnatter in einem Wohnzimmer. Mehr dazu.

28. Mai: Schlangenalarm: Schlingnattern aus Hochbeet gerettet

Gartenbesitzerin fürchtete sich und alarmierte die Berg- und Naturwacht. Die beiden Tiere wurden in ein sicheres Biotop übersiedelt. Mehr dazu.

20. Mai: Zigarettenstummel löste gefährlichen Zimmerbrand aus

19-jähriger Besucher hatte Zigarettenstummel in Mistkübel entsorgt. Wenig später brannte es in einem Köflacher Einfamilienhaus. Mehr dazu.

19. Mai: Auto überschlug sich im Assingbergtunnel

Lenkerin aus Kärnten konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt. Zwei weitere Unfälle auf den Transitrouten. Mehr dazu.

19. Mai: Brand: Hunde retteten Mutter und Kinder

In einem Köflacher Einfamilienhaus entstand Freitagnacht ein Glimmbrand. Die Hunde der Hausbewohnerin witterten die Gefahr. Mensch und Tier blieben unverletzt. Mehr dazu.

18. Mai: Größere Menge Diesel floss auf Bärnbacher Tankstelle aus

15 Kameraden der Feuerwehr Bärnbach rückten am frühen Freitagnachmittag aus, um ausgeflossenen Diesel auf einer Tankstelle in Bärnbach zu binden. Schuld war wohl ein technischer Defekt bei der Befüllung eines Tanks. Mehr dazu.

18. Mai: Schotterweg war zu steil: Brummi rutschte in Graben

Auf einer schmalen Schotterstraße in Afling neben dem Reinthalerhof, einem Außengestüt des Lipizzanergestüts Piber, blieb Freitag zu Mittag ein Sattelzug hängen. Beim Zurückschieben rutschte der Lkw schließlich in den Graben - die Fahrt war vorerst vorbei. Mehr dazu.

16. Mai: Hangrutsche, Aufräumarbeiten und Wetterausblick

Nach dem Starkregen, der am Dienstag den Bezirk heimgesucht hat, sind keine Straßen mehr gesperrt. Ein Nachspiel haben aber zwei Hangrutsche in der Nähe von Krottendorf. Mehr dazu.

15. Mai: Geflutete Keller und Straßen unter Wasser

Starke Regenfälle hatten bis zum frühen Dienstagnachmittag die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg auf Trab gehalten. Vielerorts waren Keller, Garagen und Straßen geflutet. Die Lage hat sich aber entspannt. Mehr dazu.

15. Mai: Unwetter: Voitsberger Feuerwehren im Dauereinsatz

Der Starkregen, der am Dienstag für Dauereinsätze der Feuerwehren gesorgt hat, hat Spuren hinterlassen. Vor allem die Bereiche Söding, Krottendorf, Stallhofen und Voitsberg waren von den Regenmengen betroffen. Mehr dazu.

13. Mai: Radfahrer stürzte vor Traktor auf Straße - schwer verletzt

Hubschraubereinsatz Sonntagnachmittag auf der L341: Ein 18-jähriger Radfahrer war ins Schleudern geraten, er stürzte und stieß mit Traktor zusammen. Mehr dazu.

12. Mai: Hagelunwetter in der Weststeiermark

Am frühen Abend haben sich in weiten Teilen der Steiermark Gewitter entladen - teilweise mit viel Hagel. Überflutete Straßen und Keller, umgestürzte Bäume hielten Feuerwehren auf Trab. Mehr dazu.

12. Mai: 16-Jährige krachte mit Moped gegen Auto

Jugendliche wurde bei Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Die Ursache des Zusammenstoßes ist bis dato unklar. Mehr dazu.

10. Mai: 29-Jährige stürzte von scheuendem Pferd

Der Unfall in einem Waldstück in Edelschrott endete zum Glück relativ glimpflich. Mehr dazu.

9. Mai: Lkw drohte auf Waldweg umzufallen

Ein mit Schotter beladener Brummi rutschte in einer Kurve auf einem Waldweg seitlich weg und blieb aufgrund des feuchten Bodens hängen. Der Lkw drohte umzufallen. Mehr dazu.

7. Mai: Schüler verliert Kontrolle über Moped: Jugendliche verletzt

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag vor dem Bundesschulzentrum in Voitsberg ereignet. Ein Schüler (17) wollte das Schulgelände auf dem Moped verlassen, verlor aber die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mehr dazu.

3. Mai: Biker (57) bei Sturz über Böschung tödlich verletzt

Ein 57-jähriger Obersteirer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag starb am Donnerstag bei einem Motorradunfall auf der Pack. Mehr dazu.

2. Mai: Putzfrau und Sekretärin retteten sich mit Sprung

Riesiges Glück hatten jene Personen, die am Mittwoch den spektakulären Unfall mit einer Forstmaschine im Voitsberger Autohaus Papst miterlebten. Eine Putzfrau und ein Kunde wurden nur knapp verfehlt, eine Sekretärin rettete sich mit einem Sprung. Mehr dazu.

2. Mai: Forstmaschine kracht in Autohaus: 200.000 Euro Schaden

Eine Forstmaschine, die in Voitsberg in Richtung Graz unterwegs war, geriet während der Fahrt außer Kontrolle. Der Lenker verriss das Fahrzeug - und lenkte sein Fahrzeug zu einem Autohaus, wo es sechs neuwertige Autos verräumte. Mehr dazu.

1. Mai: Jugendliche bemerkten Brand: Bewohner konnte sich retten

Zwei Jugendliche, die im Stadtgebiet von Bärnbach unterwegs waren, entdeckten gegen ein Uhr Rauch aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses. Sie schlugen Alarm, drei Feuerwehren waren im Einsatz. Mehr dazu.

30. April: Sportplatz Hitzendorf: 30 Personen in Rauferei verwickelt

Tumult am Rande eines Kleinfeld-Turniers. Beteiligte zerstreuten sich, bevor Polizei sie vernehmen konnte. Es dürfte auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Mehr dazu.

30. April: Briefkasten in Ligist mit Böller zerstört

Unbekannte zündeten einen Böller und warfen diesen in den selbstgemachten Briefkasten eines Einfamilienhauses. Mehr dazu.

29. April: Ein halbes Jahr nach Tat bleibt Felzmann verschwunden

Heute Sonntag ist es genau sechs Monate her, dass ein 66-Jähriger zwei Nachbarn erschossen und eine weitere Frau verletzt hat. Vom mutmaßlichen Täter Friedrich Felzmann fehlt weiter jede Spur. Mehr dazu.

26. April: Ölaustritt: Traktorfahrer konnte Schlimmeres verhindern

Öl trat Donnerstag in der Früh in Voitsberg aus. Umweltalarm hat aber der Feuerwehr Voitsberg zufolge nicht bestanden. Mehr dazu.

25. April: Lkw blieb im Wald auf schmalem Weg hängen

Die Feuerwehr Krems musste am Mittwoch ausrücken, um auf einem Waldweg einen hängen gebliebenen Lkw zu bergen. Mehr dazu.

24. April: Pkw-Überschlag bei Mooskirchen endete glimpflich

Am frühen Montagabend kam ein Pkw auf der A2 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer, ein Mann aus Kärnten, blieb dabei unverletzt. Mehr dazu.

24. April: Voitsberger (33) wollte Öl erhitzen - Küche brannte ab

In einer Wohnung in Voitsberg ist Montag am frühen Abend ein Brand ausgebrochen. Ein Mann hatte auf dem E-Herd Öl in einer Pfanne erhitzt. Diese fing Feuer. Mehr dazu.

19. April: Fußgänger (34) beim Reversieren von Auto erfasst

Am Mittwoch, dem 19. April, fuhr eine Lenkerin (19) aus der Weststeiermark mit ihrem Pkw rückwärts aus einem Parkplatz und erfasste dabei den Fußgänger. Der Mann wurde schwer verletzt. Mehr dazu.

18. April: Arbeiter von Holzkonstruktion getroffen und verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Mittwochvormittag auf der Baustelle des Weststeirischen Einkaufszentrums in Rosental an der Kainach ereignet. Mehr dazu.

17. April: Kollision zweier Pkw: Auto landete in Bushaltestelle

Dienstag am Vormittag kam es auf der B 70 in einem Kreuzungsbereich zu einer Kollision zweier Pkw. Zwei Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

16. April: Hagel: Asfinag muss mit Räumfahrzeug ausrücken



Am Montag, dem 16. April, dem ersten Tag des Sommerdienstes, musste die Asfinag im Packabschnitt mit einem Räumfahrzeug ausrücken. Schuld daran war ein heftiges Hagelgewitter, das die Fahrbahn mit Hagelschlossen bedeckte. Mehr dazu.

16. April: Auf dem Gaberl ging Hagel nieder

Unwetterzentrale warnt vor möglichem Hagel und Starkregen in der Süd- und Südoststeiermark. Erste Gewitterzelle hat sich bereits gebildet. Auf dem Gaberl ging schon Hagel nieder. Mehr dazu.

16. April: Frau öffnete Wohnung nicht: Feuerwehreinsatz



Besorgte Tochter rief die Feuerwehr, weil die Mutter weder auf Anrufe reagierte, noch die Wohnungstüre öffnete. Mehr dazu.

16. April: Mutter (25) stürzte bei Radausflug: am Bein verletzt

Aus unbekannter Ursache kam eine 25-jährige Voitsbergerin mit dem Fahrrad zu Sturz. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Mehr dazu.

12. April: Ölalarm: Feuerwehr musste zwölf Ölsperren errichten

Passanten hatten Alarm geschlagen, nachdem sie auf dem Lobmingbach im Voitsberger Ortsteil Krems einen Ölfilm entdeckt hatten. Mehr dazu.

7. April: Kollision mit Pkw: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Kalchberg (Gemeinde Stallhofen) kollidierte ein Pkw mit einem Motorrad. Der Biker (55) kam zu Sturz, er erlitt schwere Beinverletzungen. Mehr dazu.

5. April: Kurios: Ölalarm direkt vor dem Feuerwehrhaus

Am Mittwoch, dem 4. April, wurden die Mitglieder FF Voitsberg alarmiert, nachdem in der Grazer Vorstadt direkt vor dem Rüsthaus an einem Lkw ein Hydraulikschlauch geplatzt war. Die Feuerwehr entfernte die ausgelaufenen Betriebsmittel. Mehr dazu.

4. April: Zwei Autos landeten kurz hintereinander in Bachbett

Einsatzreiche Nacht für Feuerwehren, Rettung und Polizei in Kainach bei Voitsberg. Gleich zwei Autos stürzten unabhängig von einander in ein Bachbett. Einer der Lenker war betrunken. Mehr dazu.

1. April: Pkw krachte in Laterne und landete im Acker

Unfall auf regennasser L340. Der Lenker kam ins Spital, die Feuerwehr barg den Wagen. Die Straße blieb während der Bergungsarbeiten gesperrt. Mehr dazu.

31. März: Holzgebäude in Kainach in Vollbrand

Drei Feuerwehren wurden am Karsamstag zu einem Brand in Kainach gerufen: Ein aus Holzgebautes Nebengebäude stand in Vollbrand.

Mehr dazu.

30. März: Pkw-Überschlag endete im Straßengraben

In den Kremser Reihen vor Voitsberg hat sich in der Nacht auf Freitag ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Pkw ereignet. Ein Fahrzeug hat sich dabei überschlagen, der Lenker wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

29. März: Weststeirer (18) in Graz mit Messer verletzt

Ein 18-jähriger Deutschlandsberger wollte in Graz Cannabis kaufen. Er sprach eine Gruppen von Männern an. Bei der Kaufanbahnung kam es zu einem Streit. Der 18-jährige wurde mit einem Messer an der Hand verletzt. Mehr dazu.

28. März: Suchtmittel sind im Bezirk ein "Fass ohne Boden"

Kriminalitätsstatistik: Zahl an Anzeigen im Bezirk gleichbleibend, Polizei verzeichnet rückläufige Tendenz bei Wohnungseinbrüchen. Mehr dazu.

27. März: Selchofen mit Fleisch abgebrannt: Feuerwehreinsatz

In einer Landwirtschaft in Södingberg hat es Dienstag zu Mittag gebrannt. Ein Selchofen und das darin befindlich Fleisch standen in Flammen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen. Mehr dazu.

27. März: Schwierige Bergung: Transporter drohte umzustürzen

Am Montag kam ein Kleintransporterin Voitsberg von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Dort drohte das Fahrzeug aber eine steile Wiese hinunter zu stürzen. 14 Kameraden der Feuerwehr packten an. Mehr dazu.

26. März: Wohnungsbrand: Nachbarn halfen 16-Jährigem bei Flucht

Wohnungsbrand in Bärnbach: Ein 16-Jähriger landete mit Verdacht auf Rauchgastvergiftung im Spital. Zwei Wehren löschten das Feuer, der Sachschaden dürfte rund 100.000 Euro betragen. Mehr dazu.

21. März: Kaminbrand: 34 Feuerwehrleute rückten aus

Dienstagabend geriet in Köflach ein Kamin in Brand. Verletzt wurde niemand. Ob der Kamin beschädigt wurde, ermittelt derzeit ein Sachverständiger. Mehr dazu.

21. März: Ausritt mit Auto in den Acker endete glimpflich

Dienstag am Nachmittag kam ein Pkw zwischen Piber und Bärnbach von der Straße ab. Der junge Mann hatte Glück im Unglück. Mehr dazu.

19. März: Defekte Toilettenanlage setzte Schule unter Wasser

Nach einem Rohrbruch in einem Spülkasten in der Volksschule Rosental müssen die Schüler ins Jufa ausweichen. Mehr dazu.

19. März: Hund fiel in Schwimmbad und konnte nicht mehr heraus

Zwei Dobermänner streunten in der Nacht durch eine Siedlung in Köflach. Bis ein Hund in ein Schwimmbad plumpste. Acht Feuerwehrkameraden und die Polizei standen im Einsatz. Mehr dazu.

18. März: Straße blockiert: Schneelast ließ Baum knicken

Feuerwehr musste am Sonntag ausrücken, um die blockierte L 341, die Kainacherstraße, wieder frei zu bekommen. Mehr dazu.

17. März: Baum verhinderte, dass Unfallwagen in Bach stürzt

Wagen war im Freisinggraben seitlich abgerutscht, die verletzte Lenkerin wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr Bärnbach hatte gerade in der Nähe ihre Wehrversammlung, als sie zum Einsatz gerufen wurde. Mehr dazu.

16. März: Romana Papst: "Jemand muss etwas gesehen haben"

Profitäter brachen in der Nacht auf gestern bei Autohaus in Voitsberg neun Autos auf und stahlen Navi-Systeme, Airbags und Lenkräder. Mehr dazu.

15. März: Nächster Coup: BMW-Bande schlug in Voitsberg zu

In der Nacht auf den 15. März 2018 schlug die berüchtigte BMW-Bande, die erst vor wenigen Tagen im Bezirk Weiz einen Coup gelandet hatte, in Voitsberg zu. Mehr dazu.

12. März: Eine Verletzte bei Pkw-Kollision

Eine Lenkerin musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem zwei Pkw in St. Martin am Wöllmißberg kollidiert waren. Mehr dazu.

10. März: Teenager bei Waffenkauf überfallen

Auf eine Gaspistole, Geld und Handys hatten es Jugendliche am Freitagabend in Voitsberg abgesehen. Sie wurden kurz nach der Tat in Graz festgenommen. Mehr dazu.

9. März: Pkw landete nach Überschlag in Bach - Lenkerin unverletzt

Glück im Unglück hatte in der Nacht auf Freitag eine Pkw-Lenkerin in Bärnbach. Das Auto der Frau geriet kurz nach der Ortsausfahrt in Richtung Piber ins Schleudern, überschlug sich und landete in einem angrenzenden Bach. Mehr dazu.

9. März: Sieben Rinder mit Harnstoff vergiftet: Prozess vertagt

Weststeirer ärgerte sich über Gestank am Nachbarhof und vergiftete sieben Rinder. Die Verurteilung wegen Tierquälerei wurde vom OLG aufgehoben. Nun wird noch ein Sachverständiger geladen. Mehr dazu.

8. März: Unbekannte stahlen Feuerlöscher aus einer Schule

Die Fachschule Maria Lankowitz muss sich nach Diebstahlserie nun neue Feuerlöscher anschaffen. Mehr dazu.

7. März: Traktor stürzte vier Meter tief ab und in einen Bach

Montagabend stürzte ein Traktor in einen seichten Bach. Die Feuerwehr Kainach bei Voitsberg rückte aus, um das Fahrzeug zu bergen. Der Lenker, ein Mann aus dem Bezirk Voitsberg, blieb unverletzt. Mehr dazu.

7. März: In Tor eingeklemmt und erfroren: Ehemann fand das Opfer

Stallhofen trauert um jene 66-jährige Frau, die Montagnacht auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Besonders tragisch: Ihr Ehemann hatte sich auf die Suche gemacht und seine Frau tot gefunden. Mehr dazu.

6. März: Schnee sorgte für Einsätze auf weststeirischen Straßen

In der Nacht auf Dienstag hat es wieder kräftig geschneit. Bereits in den Morgenstunden musste etwa die Feuerwehr Salla ausrücken, um einen Pkw zu bergen. Mehr dazu.

6. März: Trauer: Putzfrau in Fabrikstor eingeklemmt und erfroren

Die 66-Jährige wurde in einem motorbetriebenen Zufahrtstor einer Firma in Stallhofen eingeklemmt - sie wurde erst nach Stunden entdeckt. Mehr dazu.

6. März: Frau erfror nach Arbeitsunfall: der Unglücksort

Eine 66-jährige Putzfrau wurde im motorbetriebenen Zufahrtstor einer Firma in Stallhofen eingeklemmt - sie wurde erst nach Stunden entdeckt. Videoaufnahmen des Unglücksorts. Mehr dazu.

5. März: Schneefahrbahn: Kleintransporter rutschte von der Straße

Die Freiwillige Feuerwehr musste ein abgerutschtes Fahrzeug mit einer Seilwinde bergen. Mehr dazu.

5. März: Weststeirer geriet in Holzspaltmaschine: schwer verletzt

Der 53-Jährige hatte im Keller seines Hauses Holz gespalten, als der Unfall passierte. Mehr dazu.

28. Februar: 21-Jährige feuert mit Gaspistole auf Kontrahenten

Grazer war bei einer Tankstelle mit Weststeirer in Streit geraten und beschoss ihn mit einer Gaspistole. Nach mehr als einem Monat auf der Flucht konnte die Polizei den Mann nun fassen. Mehr dazu.

28. Februar: Mann wird öffentlich als Kinderschänder diffamiert

Familie wird tyrannisiert: Nun wurden in der Weststeiermark Plakate aufgehängt, in denen Sohn als „Kinderschänder“ öffentlich an den Pranger gestellt wird. Anwalt spricht von "infamer Verleumdung", Polizei ermittelt auf Hochtouren. Mehr dazu.

27. Februar: Die Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht auf Samstag, den 24. Februar 2018, brannten in Köflach fünf Pkw aus. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich laut Polizei mit "großer Wahrscheinlichkeit" um Brandstiftung. Möglicher Zusammenhang mit Tat im Dezember. Mehr dazu.

27. Februar: 800 Meter lange Ölspur zog sich durch Voitsberg

Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg musste eine knapp einen Kilometer lange Ölspur binden und entfernen. Mehr dazu.

26. Februar: Lkw blieb auf schneebedecktem Umkehrplatz hängen

Am Montag mussten die Mitglieder der FF Rosental an der Kainach ausrücken. Auf dem schneebedeckten Umkehrplatz eines Unternehmens war ein Lkw hängengeblieben, er musste von der Feuerwehr geborgen werden. Mehr dazu.

24. Februar: Binnen eineinhalb Stunden brannten fünf Autos

Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr Köflach. In einem Carport standen vier Autos in Flammen, schon zuvor gab es einen Pkw-Brand. Mehr dazu.

24. Februar: Brandserie hielt Köflacher Feuerwehr auf Trab

Die Feuerwehren von Köflach und Piber mussten in der Nacht auf Samstag gleich zu fünf Autobränden ausrücken. Die Bilder vom Einsatz. Mehr dazu.

23. Februar: Schnee: Feuerwehr schleppte Klein-Lkw zur A 2

Abgerutscht war am Steinberg ein Klein-Lkw. Er musste daraufhin mit der Abschleppstange aus dem Graben geborgen werden. Mehr dazu.

23. Februar: Helfer in Not: Pannenhelfer musste geborgen werden

Ein Pannenfahrer musste die Feuerwehr alarmieren, da das Pannenfahrzeug bei der Bergung eines abgerutschten Pkws im Straßengraben stecken geblieben war. Mehr dazu.

22. Februar: Lenker stürzte beinahe über eine Böschung

Nachdem der Lenker seinen Klein-Lkw abgestellt hatte, machte sich das Fahrzeug selbstständig. Und rutschte die steile Straße hinunter. Mehr dazu.

22. Februar: Kollision: Pensionist erlitt Verletzungen

Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es in den frühen Morgenstunden in Ligist. Ein Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

21. Februar: Lkw prallt auf der A 2 gegen die Leitschiene

Wegen eines spektakulären Lkw-Unfalls musste die Südautobahn im Packabschnitt am Mittwoch, dem 21. Februar 2018, gesperrt werden. Der Lkw war gegen die Leitschiene geprallt, der Lenker erlitt leichte Verletzungen. Mehr dazu.

20. Februar: Baum bewahrte Auto vor Absturz

Großes Glück hatte der Fahrer eines Pkw, der in St. Martin am Wöllmißberg von der Straße abkam und nur durch einen Baum vom Absturz bewahrt wurde. Mehr dazu.

20. Februar: Zwei Pkw kollidierten im dichten Schneetreiben

Am Dienstag, dem 20. Februar 2018, prallten in Puchbach in der Gemeinde Rosental an der Kainach zwei Autos zusammen. An den Wagen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

14. Februar: Einsatzmarathon für die FF Ligist

Das Schneechaos am vergangenen Montag hielt die Freiwillige Feuerwehr Ligist auf Trab. Zu 13 Einsätzen mussten die Helfer an diesem Tag ausrücken. Jetzt kann erst einmal durchgeschnauft werden. Mehr dazu.

12. Februar: Neuschnee: Feuerwehren rücken zu Unfällen aus

Die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg mussten am Montagvormittag zu zahlreichen Einsätzen nach Unfällen ausrücken. In Hallersdorf kam es zur einer Kollision zwischen einem Sattelschleper und einem Kleintransporter, verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

9. Februar: Bus rutschte von der Straße



Glück im Unglück hatten am 8. Februar die Insassen eines Reisebusses, der in Modriach von der spiegelglatten Fahrbahn rutschte und an einer Böschung zum Stehen kam. Mehr dazu.

8. Februar: Nach Marderbiss: Motor fing zu brennen an

Schrecksekunde für Lenkerin. Als sie wegfuhr, qualmte es aus der Motorhaube. Mehr dazu.

8. Februar: Überhitzter Heizkessel setzte Raum unter Wasser

14 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das ausgelaufene Wasser abzusaugen. Mehr dazu.

7. Februar: 120 Lkw standen auf Pack, Unfälle mit Sommerreifen

Asfinag-Räumdienste seit vier Uhr früh mit doppelter Mannschaft im Einsatz. Wieder sorgten Fahrzeuge ohne Winterausrüstung für Behinderungen. Straßenerhalter des Landes streuten 2500 Tonnen.

Mehr dazu.

7. Februar: Schneechaos auf A 2: Feuerwehren im Dauereinsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Mooskirchen, Steinberg und Ligist sind seit den frühen Morgenstunden auf der Südautobahn (A 2) im Einsatz, um hängengebliebene Lkw zu bergen. Mehr dazu.

7. Februar: Pack: Verkehrschaos wegen hängen gebliebener Lkw

Bis zu 20 Zentimeter Schnee binnen weniger Stunden haben im Bezirk Voitsberg für zahlreiche Probleme auf den Straßen gesorgt. Die Asfinag ist mit voller Kraft mit der Schneeräumung beschäftigt, hängengebliebene Lkw sorgen für Staus. Mehr dazu.

7. Februar: Kainach: Feuerwehr musste Kleintransporter bergen

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Afling mussten am Dienstag, dem 6. Februar, einen hängengebliebenen Kleintransporter bergen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Lenker konnte mit dem Fahrzeug danach weiterfahren. Mehr dazu.

5. Februar: FF Voitsberg barg hängen gebliebenen Pkw

Auf einer Privatstraße in Voitsberg kam eine Lenkerin mit ihrem Pkw beim Bergauffahren ins Rutschen. In der Folge stieß der Wagen gegen einen Zaun und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg geborgen werden. Mehr dazu.

4. Februar: „Katzenhasser“ wohnt in der Nachbarschaft

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden die Schüsse auf Katzen in Pichling aus derselben Waffe abgegeben. Täterkreis eingeschränkt. Mehr dazu.

29. Jänner: Pkw Defekt: Lange Dieselspur durch Voitsberg



Wegen eines technischen Gebrechens an der Treibstoffleitung verlor ein Pkw am Montag, dem 29. Jänner 2018, in Voitsberg Diesel. Weil die Lenkerin den Schaden nicht bemerkte, fuhr sie weiter in Richtung Köflach und verschmutzte die Fahrbahn. Mehr dazu.

27. Jänner: Baum stürzte in falsche Richtung und traf Pensionisten

70-Jähriger wollte mit seinem Sohn einen umgeschnittenen Baum mit einem Seil zu Fall bringen. Forstunfall auch in Edelschrott. Mehr dazu.

23. Jänner: Fuß überfahren: Gesuchter Taxilenker ausgeforscht

Der 62-jährige Taxilenker hatte den Vorfall in der Nacht auf Sonntag nicht so schwerwiegend empfunden und fuhr weiter. Mehr dazu.

23. Jänner: Dreimal in Tunnel überschlagen: Lenker unverletzt

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich Dienstagmorgen im Assingbergtunnel (A2): Ein Pkw touchierte die Tunnelwand und überschlug sich danach drei Mal. Der Lenker blieb unverletzt, der Tunnel war rund eine Stunde gesperrt. Mehr dazu.

21. Jänner: Kuh aus Jauchengrube gerettet

Zu einer aufwendigen Rettungsaktion mit zwei Feuerwehren kam es am Samstag Abend in der Gemeinde Bärnbach in der Weststeiermark.

Mehr dazu.

21. Jänner: Gleisbergung mitten in der Nacht

Auto "strandete" in der Nacht auf Sonntag am Bahngeleise in Voitsberg. Feuerwehr musste Fahrzeug aufwendig bergen. Mehr dazu.

21. Jänner: Frau von Taxi am Fuß überfahren

Eine 22-Jährige wurde Sonntagfrüh in Köflach von einem Taxi am Fuß überfahren und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Mehr dazu.

19. Jänner: Fahrzeug ging plötzlich in Flammen auf

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagabend zu einem Fahrzeugbrand in Rosental gerufen. Nach der Heimfahrt brach im Motorraum eines Pkws plötzlich ein Feuer aus. Mehr dazu.

17. Jänner: Gestürzt: Frau wartete zwei Tage in Wohnung auf Hilfe

Durch einen Sturz hatte sich eine 84-jährige Frau am Montagnachmittag in ihrer Wohnung in Voitsberg Verletzungen zugezogen und konnte nicht mehr von selbst aufstehen. Mehr dazu.

16. Jänner: Aufwendige Lkw-Bergung mit 100-Tonnen-Kran

Ein tschechischer Lenker wurde vom Navi auf eine schmale Gemeindestraße gelotst. Bei einem Ausweichmanöver landete er mit seinem Lkw am Montagabend im Graben und konnte erst am 16. Jänner nach einer aufwendigen Bergung mit einem Kran "flott" gemacht werden. Mehr dazu.

16. Jänner: Trockener Adventkranz fing zu brennen an

Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte am Montag ein Zimmerbrand in Voitsberg gerade noch verhindert werden. Mehr dazu.

15. Jänner: 2,14 Promille: 50-Jähriger fuhr auf Polizisten los

Die zwei Beamten konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Autolenker war stark alkoholisiert. Mehr dazu.

15. Jänner: Schnee und Eis: Drei Einsätze in zwei Stunden in Ligist

Kein ruhiges Wochenende hatten die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg. Schnee, Eis und Kälte sorgten für zahlreiche Unfälle und forderten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Ligist wurde gleich dreimal innerhalb von zwei Stunden alarmiert. Mehr dazu.

14. Jänner: Auto bei Kollision gegen Straßenlaterne geschleudert

Ein Lenker wurde bei einer Kollision in Bärnbach schwer verletzt. Zwei Autos waren an einer Kreuzung der Kainacher Straße kollidiert. Rotes Kreuz Voitsberg-Köflach, Freiwillige Feuerwehr Bärnbach und Polizei standen im Einsatz. Mehr dazu.

13. Jänner: Rutschender Baum traf Weststeirer am Bein

35-Jähriger wurde bei Forstarbeiten in Gundersdorf schwer verletzt. Baum war nach dem Fällen den Hang abwärts gerutscht. Mehr dazu.

12. Jänner: Kollision in der Köflacher Innenstadt

Am Freitagnachmittag, dem 12. Jänner 2018, kollidierten in der Kärntnerstraße in Köflach ein Pkw und ein Lieferwagen der Post. Die beiden Lenker blieben unverletzt, Polizei und Feuerwehr Köflach standen im Einsatz. Mehr dazu.

12. Jänner: Zusammenstoß auf Brücke: Totalschaden

In Hallersdorf kam es zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Auf der Kainachbrücke kam es zu einer Kollision, eines der Unfallopfer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Mehr dazu.

5. Jänner: Wanderer von Stein am Kopf getroffen: Taubergung

Am Zigöllerkogel wurde ein 49-jähriger durch einen vermutlich losgetretenen Stein an der Stirn getroffen. Er wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber nach Graz gebracht. Mehr dazu.

5. Jänner: "Katzenhasser" schon seit neun Jahren aktiv?

Eine Frau war gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen: Feuerwehr Voitsberg musste über das Küchenfenster einsteigen und konnte beim Abtransport durch die Rettung helfen. Mehr dazu.

4. Jänner: Einstieg über das Küchenfenster

Eine Frau war gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen: Feuerwehr Voitsberg musste über das Küchenfenster einsteigen und konnte beim Abtransport durch die Rettung helfen. Mehr dazu.

3. Jänner: Vier Schüsse auf Kater Laszlo: Täter gesucht

Kater starb trotz Verabreichung einer Blutinfusion. Unbekannter hatte schon mehrmals auf Katzen geschossen. Mehr dazu.

2. Jänner: Blechsalat vor dem Krankenhaus

In der Conrad-von-Hötzendorf-Straße ereignete sich am Dienstag ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Mehr dazu.

2. Jänner: Betrunkener schlug Alarm: Großeinsatz in Köflach

Für einen Großeinsatz sorgte in Köflach ein alkoholisierter Weststeirer, der wegen Brandverdachts Alarm schlug. Zwei Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei rückten aus, Feuer war aber keines zu entdecken. Mehr dazu.

1. Jänner: Pkw landete auf dem Dach

Das neue Jahr war wenige Stunden alt, als die Feuerwehren Rosental und Voitsberg alarmiert wurden. Mehr dazu.

29. Dezember: Starker Wind kappte Leitungen: Stromausfall

In der Nacht auf Freitag, den 29. Dezember 2017, fegten okanartige Sturmböen durch das Ortsgebiet von Kainach. An zwei Stellen kappte der Wind die Stromleitung, es kam zu einem Stromausfall. Mehr dazu.

29. Dezember: Obduktionsergebnisse nach Brand liegen vor

Alle drei Opfer sind an einem Hitzeschock gestorben. Brandursache war "mit hoher Wahrscheinlichkeit" eine defekte Kühltruhe. Mehr dazu.

29. Dezember: Umweltalarm nach spektakulärem Lkw-Unfall

Mit seinem mit Gemüse beladenen Sattelaufleger kam ein Lenker am Freitag, dem 29. Dezember 2017, von der A 2 bei Mooskirchen ab. Der Lkw stürzte um, rund 200 Liter Diesel flossen aus. Mehr dazu.

28. Dezember: Tiefkühltruhe löste die Brandkatastrophe aus

Spurenlage weist auf einen Defekt bei der im Vorraum aufgestellten Tiefkühltruhe hin. Kerze als Ursache eher unwahrscheinlich. Ermittlungen gehen noch weiter. Mehr dazu.

26. Dezember: Bauernhaus in Vollbrand: Kind unter Vermissten

Die Feuerwehr wurde heute Früh zu einem Brand in Graden gerufen: Ein Bauernhaus geriet in Vollbrand. Es befinden sich noch drei Personen im brennenden Haus, darunter ein Kind. Mehr dazu.

25. Dezember: Paketzusteller prallte mit Transporter gegen Haus

Ein Paketzusteller kam in Bernau (Gemeinde Stallhofen) mit seinem Transporter von der Straße ab und prallte in ein Einfamilienhaus. Der Lenker kam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus. Mehr dazu.

23. Dezember: Auto ging nach Kollision in Flammen auf

Der Lenker konnte sich wie durch ein Wunder selbst aus dem Wrack befreien. Mehr dazu.

22. Dezember: Duo verkaufte Drogen vor Schulen

Drogenermittler der Kriminaldienstgruppe Voitsberg konnten zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren ausforschen, die Suchtmittel im Wert von mehreren tausend Euro an jugendliche Abnehmer verkauften. Mehr dazu.

22. Dezember: Stiwoll: Zwei Schüsse verfehlten Opfer nur knapp

Neue Details im Stiwoller Doppelmord: Friedrich Felzmann feuerte insgesamt neun Schüsse ab. Zwei Projektile trafen flüchtende Nachbarin, zwei weitere verfehlten sie nur knapp. Mehr dazu.

20. Dezember: 80-Jährige aus verqualmter Wohnung gerettet

Eingeschaltete Tischlampe war neben dem Bett der Seniorin umgefallen, was zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung führte. Mittels Notrufband vom Roten Kreuz konnte die 80-Jährige Hilfe holen. Mehr dazu.

19. Dezember: Zwei Autos in Vollbrand: Brandstiftung vermutet

Lichterloh brannten heute um vier Uhr früh zwei Fahrzeuge in Köflach. Die Hintergründe sind noch unbekannt, die Polizei Köflach ermittelt. Mehr dazu.

18. Dezember: Bettrügerin erbeutete bei Umarmung 1000 Euro

Unter dem Vorwand eines Spendenaufrufs locken junge Frauen derzeit im Bezirk Voitsberg den Menschen das Geld aus der Tasche. Mehr dazu.

16. Dezember: Bei Streit Messer gezückt und in Zelle randaliert

Ein Streit in Köflach am Freitag endete handfest: Ein 28-Jähriger zückte ein Messer, ein 31-Jähriger demolierte später in einer Arrestzelle. Mehr dazu.

13. Dezember: Eisregen: 600 steirische Haushalte ohne Strom

Die Spuren, die der Föhnsturm "Yves" in der Nacht auf Dienstag, in der Steiermark hinterlassen hat, forderte auch am Mittwoch von den Feuerwehren und Strommonteuren vollen Einsatz. Mehr dazu.

12. Dezember: Frau in Voitsberg angefahren und verstorben

Ein 60-jähriger Einheimischer übersah die Frau, sie wurde vom Auto erfasst und verstarb im Krankenhaus. Mehr dazu.

7. Dezember: Opfer umarmt: Polizei fahndet nach Trickdiebin



In Söding-St. Johann und Mooskirchen bat eine Frau um eine Spende für behinderte Menschen. Als ihre Opfer die Geldtasche zückten, umarmte sie diese und stahl Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Mehr dazu.

4. Dezember: Kochtopf mit Erdäpfeln sorgte für Feuerwehreinsatz

Das Alarmstichwort "Wirtschaftsgebäudebrand" ließ nichts Gutes vermuten. Vier Feuerwehren aus dem Bezirk wurden alarmiert. Zum Glück für Besitzer und Einsatzkräfte kam alles weniger schlimm als erwartet. Mehr dazu.

4. Dezember: Kellerbrand: Nun steht die Ursache fest

Im Keller eines Einfamilienhauses brach ein Brand im Bereich des dort befindlichen Pelletofens aus. 21 Feuerwehrleute waren im Löscheinsatz. Nun steht die Brandursache fest. Mehr dazu.

4. Dezember: Weststeirer schockte Autofahrer mit Gewehr

Ein 20-Jähriger zielte am Sonntag mit einem Luftdruckgewehr aus einem Pkw und erschreckte andere Autofahrer. Die Polizei stoppte den Wagen und erlebte eine Überraschung. Der Lenker besitzt gar keinen Führerschein. Mehr dazu.

2. Dezember: Angehörige fanden Unfallopfer erfroren im Wald

Tragischer Unfall in der Nacht zum Samstag: Ein 66-Jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Voitsberg war auf dem Weg nach Hause von einer Gemeindestraße abgestürzt und starb in der eisigen Nacht. Mehr dazu.

2. Dezember: Pelletofen geriet in Brand

Im Keller eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Hirschegg-Pack im Bezirk Voitsberg brach Freitagabend ein Brand aus. Mehr dazu.

1. Dezember: Tierquäler warf Baguette mit Nägeln in Garten

Ein noch unbekannter Tierquäler hatte am Wochenende ein mit scharfen Nägeln gespicktes Stück Brot in einen Bärnbacher Garten geworfen. Die Hundebesitzer erstatteten Anzeige. Mehr dazu.

1. Dezember: Wintereinbruch: Fahrzeuge rutschten von Straße

Nach dem Wintereinbruch musste die Freiwillige Feuerwehr Modriach gleich zu vier Einsätzen ausrücken. Ein Pkw, ein Rettungsauto und ein Lkw waren von der Fahrbahn abgekommen, geknickte Bäume mussten beseitigt werden. Mehr dazu.

30. November: Räumfahrzeuge im Dauereinsatz

Seit Mittwochabend ist das Team der Autobahnmeisterei Unterwald auf der A 2 im Packabschnitt im Dauereinsatz. Neue Streutechniken sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Mehr dazu.

28. November: Unbekannter verfolgte Schülerin am Heimweg

Ein Unbekannter soll am Montag, dem 27. Oktober 2017, eine Schülerin aus Köflach auf dem Nachhauseweg verfolgt haben. Die Polizei ermittelt und sagt verstärkte Präsenz in dem betroffenen Gebiet zu. Mehr dazu.

28. November: Funkenflug: Garage brannte vollkommen aus

Durch Funkenflug ging ein Wirtschaftsgebäude in St. Martin am Wöllmißberg in Flammen auf. Die Garage brannte wurde völlig zerstört, der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Mehr dazu.

22. November: Dreister Dieb stahl Waffen und Mineralien

Aufregung in der Stadt Köflach: Aus einem versperrten Depot in der Neuen Mittelschule fehlen mehr als 200 Museumsstücke. Mehr dazu.

21. November: Spürhunde werden erneut von der Leine gelassen

Diensthunde schlugen am Montag im Raum Stiwoll nicht an: Polizei setzt die Suche nach Friedrich Felzmann am Dienstag fort. Die Selbstmord-Theorie ist vorerst nicht vom Tisch. Mehr dazu.

20. November: Glatteis und Schnee fordern die ersten Unfälle

Teils winterliche Fahrverhältnisse herrschen auf den steirischen Straßen. Unfälle gab es in Kainisch, Mariazell und in Voitsberg. Mehr dazu.

19. November: Auto blieb auf Gleisen hängen

Sonntagfrüh landete ein Lenker mit seinem Auto auf einem Bahnübergang in Voitsberg. Die Einsatzkräfte mussten ausrücken. Mehr dazu.

17. November: Lenkerin blieb mit Kleinlaster unter Brücke stecken

2,50 Meter ist die maximale Durchfahrtshöhe der Unterführung. Eine Lenkerin hat die Lage wohl falsch eingeschätzt, die Feuerwehr musste die Luft aus den Reifen lassen, um den Laster zu befreien. Mehr dazu.

17. November: Pkw überschlägt sich auf der A 2

Auf der A 2 bei Ligist kam es zu einem spektakulären Unfall. Ein Pkw hatte sich in Fahrtrichtung Kärnten überschlagen. Die beiden Insassen kamen glimpflich davon, sie wurden nur leicht verletzt. Mehr dazu.

16. November: Container mit Lacken geriet in Brand

In einem Abfallentsorgungsbetrieb in Voitsberg ging ein Container, in dem Farben und Lacke gelagert waren, in Flammen auf. Mehr dazu.

15. November: 71-jähriger Voitsberger stürzte in die Tiefe

Beim Reinigen der Dachrinne stürzte ein Voitsberger fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Mehr dazu.

14. November: Lkw kollidierte mit Hydranten

Dienstag Vormittag kam ein rumänischer Fahrzeuglenker mit seinem Klein-Lkw von der Straße ab und kollidierte mit einem Hydranten und einem Straßenschild. Mehr dazu.

12. November: Ein Toter bei Frontalzusammenstoß

Ein Fahrer geriet mit seinem Wagen am Sonntag in der Früh offenbar durch Sekundenschlaf auf die falsche Straßenseite und rammte ein entgegenkommendes Auto. Mehr dazu.

11. November: Stall abgebrannt: Landwirt konnte 30 Kühe retten

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude in der Gemeinde Edelschrott in der Weststeiermark. 30 Kühe konnten gerettet werden. Mehr dazu.

5. November: Am Friedhof brannte Müllcontainer lichterloh

Am Sonntag kam es am Voitsberger Friedhof zu einem Brand eines Müllcontainers. Die Feuerwehr warnt vor Unachtsamkeit beim Entsorgen von Kerzen. Mehr dazu.

2. November: Geld in Kreissäge versteckt: Einbrecher landen Coup

Unbekannte Einbrecher verschafften sich zu einer Garage in Modriach Zutritt und stahlen daraus Elektrowerkzeug und eine Tischkreissäge. Darin hatte der Besitzer Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro versteckt. Mehr dazu.

2. November: Spektakulär: Mit Sand beladener Anhänger kippt um

Drei Feuerwehren mussten nach Voitsberg ausrücken, weil ein mit Sand beladener Anhänger außer Kontrolle geriet, gegen einen Pkw prallte und die Ladung auf der B 70 verlor. Durch die Sperre kam es zu einem langen Stau. Mehr dazu.

Unbekannte Einbrecher verschafften sich zu einer Garage in Modriach Zutritt und stahlen daraus Elektrowerkzeug und eine Tischkreissäge. Darin hatte der Besitzer Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro versteckt. Mehr dazu.

31. Oktober: Umfahrung für zwei Stunden gesperrt - Megastau

Ein Pkw verlor auf der Umfahrung Voitsberg den Anhänger - es kam zur Kollision mit einem zweiten Pkw, eine Person wurde verletzt. Mehr dazu.

29. Oktober: Bezirk Voitsberg: Umgestürzte Bäume auf Straßen

Sechs Feuerwehren aus dem Bezirk mussten aufgrund des Sturms ausrücken, um umgestürzte Bäume von Straßen zu entfernen. Mehr dazu.

27. Oktober: Bärnbach: Hackschnitzellager in Vollbrand



Die Feuerwehren Bärnbach und Voitsberg mussten zu einem Brand im Hackschnitzellager eines Heizwerks ausrücken. Ein Teil des Hackguts stand in Vollbrand. Mehr dazu.

24. Oktober: Übung: Vier Pkw krachen gegen Holztransporter

Abschnittsübung: Ein Unfall mit einem Holztransporter und vier Pkw sorgte für ein Großaufgebot an Einsatzkräften der acht Feuerwehren und des Roten Kreuzes. Mehr dazu.

19. Oktober: Betonplatten landeten auf A 2: Autos beschädigt

Die direkt nachfolgenden Fahrzeuge konnten den Trümmern nicht mehr ausweichen mehr als sechs Pkw beschädigt. Mehr dazu.

16. Oktober: Leeres Auto machte sich selbstständig: Totalschaden

Während ein weststeirisches Paar im Wahllokal seine Stimmen abgab, rollte sein Fahrzeug, über den Parkplatz und über einen steile Straße. Das Auto fuhr auf eine Böschung und kippte um. Mehr dazu.

15. Oktober: 49-Jähriger stürzte beim Baumschneiden: verletzt

Beim Baumschneiden rutschte ein 49-Jähriger am Samstag in seinem Garten in Voitsberg aus und stürzte auf einen bereits abgeschnittenen Stamm. Mehr dazu.

14. Oktober: Gestürzt: Mann vor herannahendem Zug gerettet

Weststeirer stürzte auf Bahnübergang, während Rotlicht bereits den herannahenden Zug ankündigte. 25-Jähriger Voitsberg rettete mit einem weiteren Zeugen den Mann von den Gleisen. Mehr dazu.

13. Oktober: Grazer Raubserie: Fluchthelfer in der Weststeiermark

Während Rumäne in Graz acht Überfälle auf Seniorinnen verübt haben soll, gewährte ihm ein Landsmann in der Weststeiermark Unterschlupf. Auch bei der Flucht soll er ihm geholfen haben. Mehr dazu.

13. Oktober: Alkoholisierter war als Geisterfahrer unterwegs

50-jähriger Südweststeirer hatte 1,3 Promille, als ihn die Polizei nach einer Verfolgung stoppen konnte. Zuvor hatte man den Gegenverkehr angehalten. Mehr dazu.

10. Oktober: Lenker kracht durch Zaun und landet auf Firmenareal

Weil er einer Katze ausweichen musste, verriss ein Weststeirer (28) am 10. Oktober seinen Pkw und prallte in Voitsberg gegen einen Zaun. Der Lenker wurde verletzt. Mehr dazu.

8. Oktober: Biker prallte gegen Leitschiene: schwer verletzt

Ein 51-jähriger Motorradlenker geriet auf der Packer Straße aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte gegen eine Leitschiene. Er erlitt schwere Verletzungen. Mehr dazu.

7. Oktober: Diebe stahlen Pkw von Firmenareal eines Autohändlers

Unbekannte gelangten in der Nacht auf 6. Oktober auf das Areal eines Autohändlers in Lieboch, wo sie einen Pkw stahlen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Mehr dazu.

5. Oktober: Lkw 29 Stunden lang gelenkt



Mann hatte innerhalb dieser Zeit nur zwei Stunden lang pausiert. Polizei zog den 49-Jährigen bei Schwerpunktkontrolle aus dem Verkehr. Mehr dazu.

2. Oktober: Kleinkind und Baby bei Auffahrunfall verletzt

Leicht verletzt wurden ein Baby und ein Kleinkind bei einem Auffahrunfall zwischen Berndorf und Hitzendorf. Mehr dazu.

20. September: Feuerwehr musste Lkw von Schotterstraße bergen

Ein Lkw-Fahrer wollte mit seinem Silofahrzeug im Ortsteil Hörgas Futter zustellen. Dabei blieb das Schwerfahrzeug auf einer durch den Starkregen durchnässten Schotterstraße hängen. Mehr dazu.

18. September: Regen und Nebel: Köflacher Schwammerlsucher verlor Orientierung

Beim Schwammerlsuchen verirrte sich am Wochenende ein 33-jähriger Köflacher im Bereich Hoiswirt. Die Suchaktion dauerte rund zwei Stunden. Mehr dazu.

18. September: Zwei Verletzte bei Unfall auf regennasser Fahrbahn

Auf der nassen Fahrbahn geriet ein 43-jähriger am Samstagmorgen auf der Autobahn A2 bei Edelschrott ins Schleudern, zwei der drei Insassen wurden verletzt. Mehr dazu.

15. September: Spurlos: Katzen verschwinden auf mysteriöse Weise

Mehrere Katzenbesitzer vermissen ihre jungen Tiere. Es besteht der Verdacht, dass diese mitgenommen werden. Halterin hat nun sogar einen Finderlohn ausgelobt, um ihren geliebten Kater Lio wiederzubekommen. Mehr dazu.

15. September: Packabschnitt wird wegen Tunnelarbeiten gesperrt

An den kommenden zwei Wochenenden wird der Packabschnitt auf der A 2 neuerlich wegen umfassender Sanierungsarbeiten im Herzogbergtunnel jeweils zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr früh gesperrt. Unter anderem werden die Lüfter-Turbinen erneuert. Mehr dazu.

15. September: Blasensprung nach LKH-Besuch: Geburt im Rettungsauto

Mit Wehen und starken Schmerzen kam Weststeirerin ins LKH Wolfsberg. Nach mehreren Stunden durfte sie nach Hause, wo es zum Blasensprung kam. Die Geburt ging im Rettungsauto am Weg ins LKH Graz über die Bühne. Mehr dazu.

12. September: Dieses "Straßen-Graffiti" sorgt für Aufsehen



Für Schmunzeln und Kopfschütteln gleichermaßen sorgt ein "Straßen-Graffiti" auf der Umfahrung in Krottendorf-Gaisfeld. Unbekannte haben einen riesigen Phallus auf die Fahrbahn gesprüht. Mehr dazu.

8. September: Mopedlenker (15) schwer verletzt



Ein 15-jähriger Mopedlenker prallte am Donnerstag gegen einen Pkw. Der Jugendliche wurde schwer verletzt. Mehr dazu.

7. September: 25 Schlittenhunde vernachlässigt: Behörde nahm Halter die Tiere ab

Große Freude herrscht im Tierheim Franziskus: Eine Hündin aus einem Husky-Rudel, das im August in der Weststeiermark seinem Halter abgenommen worden war, warf jetzt fünf Welpen. Mehr dazu.

6. September: Steirer verbrannte im abgestellten Pkw an einer Tankstelle

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch ist bei einer Tankstelle in Graz-Gries ein Pkw in Brand geraten. Der Lenker starb im stehenden Pkw. Mehr dazu.

5. September: Kollision mit Pkw: Motorradfahrer (84) schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Köflach: Ein 84-jähriger Motorradlenker stieß mit einer 37-jährigen Pkw-Lenkerin zusammen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Mehr dazu.

31. August: Dieser Exot tauchte in einer Tiefgarage auf

In einer Tiefgarage in der weststeirischen Stadt Voitsberg machte ein Passant ein unerwartete Entdeckung. Ein Grüner Leguan dürfte Reißaus genommen haben. Nachdem er in einer Tierklinik umsorgt wurde, hat ihn sein Besitzer wieder abgeholt. Mehr dazu.

30. August: Feuerwehren mussten mehrere Ölspuren binden

Ein Zeuge entdeckte auf der Kemetbergstraße in Maria Lankowitz eine frische, breite Ölspur und alarmierte sofort die Feuerwehr. Kurz darauf wurden weitere Ölspuren entdeckt, die von den Feuerwehren Lankowitz und Kemetberg beseitigt wurden. Mehr dazu.

29. August: 100 Liter Heizöl in Köflach ausgeflossen

Aus einem Tank traten rund 100 Liter Heizöl aus. Die Feuerwehren aus Köflach und vom Ölstützpunkt Voitsberg pumpten das restliche Heizöl ab und fingen ausgetretenes Öl mit Saugtüchern auf. Mehr dazu.

29. August: Lenker blieb bei spektakulärem Unfall unverletzt



In Rosental kam ein Lenker auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Er stürzte mit seinem Pkw in einen Wald. Die Feuerwehren Rosental und Voitsberg bargen das Fahrzeug. Mehr dazu.

25. August: Motorradfahrer auf der Pack verunglückt

Ein 65-jähriger Motorradlenker verletzte sich bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag schwer. Mehr dazu.

20. August: Baum stürzte auf Unfallauto

Großes Glück hatte ein Fahrer, als nach einem Aufprall auf einen Baum dieser auf das Auto fiel. Mehr dazu.

19. August: Kleinkind war in Auto eingesperrt: gerettet

Trotz aller Versuche der Eltern blieb das Kind im Auto eingeschlossen. Wegen der Hitze musste die Feuerwehr rasch handeln. Mehr dazu.

18. August: Trio klettert nach Auto-Überschlag aus Wrack

In der Nacht auf Freitag geriet ein Pkw auf der Kowaldstraße in Voitsberg ins Schleudern. Drei Personen saßen im Auto. Mehr dazu.

18. August: Bei Ausweichmanöver gestürzt

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag Nachmittag auf der Packer Bundesstraße. Mehr dazu.

16. August: Pensionist verirrte sich beim Wandern: Suchaktion gestartet

Ein Pensionist (72) war auf der Hebalm verschwunden. Eine große Suchaktion wurde gestartet. Der Mann tauchte schließlich unverletzt wieder auf. Mehr dazu.

10. August: "Filmreif": Auto flog mehrere Meter durch die Luft

24-Jähriger touchierte mit seinem Sportwagen auf Höhe Mooskirchen eine Leitschiene und überschlug sich. Mehr dazu.

9. August: Mit Messer den Mann, dessen neue Freundin und ihr Kind attackiert

Schon im Juli war eine 47-jährige Frau aus der Dominikanischen Republik von zu Hause weggewiesen worden - in der Nacht zum Mittwoch stieg sie durch ein offenes Fenster ins Haus ein. Mehr dazu.

7. August: Nach Unwettern: geknickte Stromleitungen und Vermurungen

Der Bezirk Voitsberg wurde von den Unwettern getroffen. In Edelschrott waren 150 Haushalte ohne Strom und in Hirschegg-Pack wurden zwei Gehöfte von der Außenwelt abgeschnitten. Allein am Sonntag waren 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Mehr dazu.

3. August: Feuerwehr rettet Storch aus Schneefängern

Zu einer außergewöhnlichen Tierrettung mussten die Mitglieder der FF Mooskirchen am Mittwochabend ausrücken. Ein Storch hatte sich mit seinen Beinen in den Schneefängern am Dach eines Gebäudes verfangen. Mehr dazu.

2. August: Sturm, Muren und Blitzschlag

In der gesamten Steiermark kam es nach der Rekord-Hitze zu schweren Unwettern. Auch der Bezirk Voitsberg war davon betroffen. Mehr dazu.

28. Juli: Feuerwehr auf Staumauer im Einsatz

Bei einer Einsatzübung probten Feuerwehrleute aus Voitsberg und Leibnitz für den Ernstfall. Mehr dazu.

27. Juli: Häftlinge waren während Freigänge auf Einbruchstour

Zwei Österreicher und ein Tschetschene wurden von der Voitsberger Polizei als Serieneinbrecher ausgeforscht. Sie kannten sich aus dem gelockerten Strafvollzug und nutzten die gewährten Freiheiten voll aus. Mehr dazu.

26. Juli: Überholender Lkw kollidierte mit Pkw: Frau verletzt

Unfall auf der B70 in den Kremser Reihen: Beim Zurückwechseln auf den ersten Fahrstreifen krachte es. Pkw-Lenkerin erlitt schwere Verletzungen. Mehr dazu.

24. Juli: Auto kam auf A2 von der Straße ab

Auf der Südautobahn kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, der Lenker wurde von den Feuerwehren Ligist und Modriach geborgen. Mehr dazu.

24. Juli: Unfall im strömenden Regen: Niemand blieb stehen

21-Jähriger überschlug sich auf der Südautobahn bei Mooskirchen. Erst Feuerwehrmänner auf dem Weg zur Arbeit leisteten Erste Hilfe. Mehr dazu.

23. Juli: Sturz in Straßengraben: Motorradfahrer schwer verletzt

47-Jähriger war in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Am Triebener Tauern verunglückte ein 23 Jahre alter Wiener mit seinem Motorrad schwer. Mehr dazu.

22. Juli: Werkzeug und Fahrrad aus Carport gestohlen

Die Täter schlugen in der Nacht zu und entwendeten Diebesgut aus Carport und unversperrten Keller. Mehr dazu.

20. Juli: Rodung: Baumstämme fingen plötzlich Feuer

Mit 30 Helfern rückten die Freiwilligen Feuerwehren Hirschegg, Edelschrott und Pack zu einem Brand im Rainerwald aus. Frisch abgeholzte Bäume und Äste hatten aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Mehr dazu.

19. Juli: Raser bauten mitten in der Nacht schweren Unfall

Zwischen Köflach und Rosental krachten zwei Raser mit ihren Autos ineinander. Mehr dazu.

19. Juli: Mädchen (10) lief auf Straße: von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein tragischer Unfall passierte in Hochtregist in Bärnbach. Ein zehnjähriges Mädchen wollte mit ihrem Hund spazieren gehen. Beim Verlassen des Grundstücks wurde sie von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Mehr dazu.

18. Juli: Schiebetor stürzte auf Weststeirer: schwer verletzt

Als ein 74-Jähriger ein Schiebetor aus Holz öffnete, sprang dieses aus der Führungsschiene. Als es der Weststeirer wieder einhängen wollte, stürzte es auf ihn. Mehr dazu.

15. Juli: Mit Motorrad in Wald gestürzt

Ein slowenischer Motorradfahrer (27) verunglückte am Samstag Mittag auf der Soboth schwer. Mehr dazu.

14. Juli: Müll in Großraumcontainer ging in Flammen auf

Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr mussten zu einem Löscheinsatz auf einem Firmenareal in Voitsberg ausrücken. In einem Großraummüllcontainer war Feuer ausgebrochen. Mehr dazu.

12. Juli: Nach Wolkenbruch: Kaufhaus unter Wasser

Nachdem der Starkwind die Plane von einem Kaufhaus in Bärnbach weggefegt hatte, drang Wasser ins Innere. Mehr dazu.

11. Juli: Feuer in Lagerhalle: Feuerwehr verhindert Großbrand

Am Montag, dem 10. Juli, drang aus einer Lagerhalle der GKB in Bärnbach dichter Rauch. Eine Holztür hatte Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Bärnbach und Voitsberg konnten einen Großbrand. Mehr dazu.

11. Juli: Nach Kollision wurde Auto über Böschung geschleudert

Ein Unfall auf der Spange Bärnbach forderte am Montagabend die Feuerwehr. Ein Lenker wurde verletzt ins Spital eingeliefert. Mehr dazu.

10. Juli: 49-Jähriger bei Motorradunfall am Gaberl verunglückt

Am Gaberl ereignete sich heute Vormittag ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Die B 77 war nach dem Unfall gesperrt. Mehr dazu.

10. Juli: Bettwäsche um 400 Euro angedreht: Tante und Neffe als Betrüger ausgeforscht

In Gratkorn konnte ein Betrügerduo ausgeforscht werden, das im Verdacht steht, einer 77-Jährigen hochwertige Bettwäsche angedreht zu haben. Mehr dazu.

10. Juli: "Frontaler" vor Tunneleinfahrt forderte zwei Verletzte

Ein 61-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Voitsberg und ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus Graz kollidierten Sonntagabend frontal. Beide Lenker wurden leicht verletzt. Mehr dazu.

9. Juli: Katze aus 18 Metern Höhe mittels Sprungtuch gerettet

Eine seit Tagen vermisste Katze wurde in Voitsberg von der Feuerwehr von einem Baum gerettet. Mehr dazu.

8. Juli: Motorradlenker stürzte auf der Gaberlstraße

Schwer verletzt wurde ein Motorradlenker am Samstag bei einer Ausfahrt auf der B 77. Mehr dazu.

6. Juli: Hund biss Vierjährigen ins Gesicht

Ein Vierjähriger wurde bei einem Besuch in Mooskirchen von einem Hund attackiert. Er wurde ins LKH Graz gebracht. Mehr dazu.

6. Juli: Beschädigtes Fass mit ätzender Flüssigkeit aus Altersheim geborgen

In Voitsberg trat Donnerstagnachmittag eine ätzende Chemikalie aus. Der Atemschutztrupp der Feuerwehr musste ausrücken. Mehr dazu.

6. Juli: Herrenloses Auto drohte in See zu stürzen

Ein Fahrzeug machte sich selbstständig und drohte im Pibersteinersee (Gemeinde Maria Lankowitz) zu versinken. Die Feuerwehr barg das Auto. Mehr dazu.

5. Juli: Mopedfahrerin krachte bei Überholmanöver in Traktor

Eine 56-jährige Mopedlenkerin wurde bei einer Kollision mit einem Traktor verletzt. Sie wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht. Mehr dazu.

4. Juli: Jäger stürzte von Hochsitz: tot

Ein Jäger aus Bärnbach stürzte Dienstag früh von einem Hochsitz. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Mehr dazu.

2. Juli: Wirtschaftsgebäudebrand in Voitsberg

In der Nacht auf Samstag brannte in Voitsberg ein Wirtschaftsgebäude, in dem Gartengeräte gelagert waren, komplett aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser verhindern. Mehr dazu.

27. Juni: Vier Kilo Marihuana angebaut und verkauft

Im Keller seines Hauses soll ein 44-jähriger Weststeirer seit zumindest zwei Jahren Marihuana angebaut haben. Eine Bekannte (33) und ihr Neffe (19) verkauften die Drogen im gesamten Bezirk Voitsberg. Mehr dazu.

27. Juni: Radfahrer bei Sturz am Voitsberger Hauptplatz verletzt



Mitten auf dem Voitsberger Hauptplatz kam es am Dienstag, dem 27. Juni, gegen 9.30 Uhr, zu einem Unfall. Eine Pkw-Lenkerin bog links ab, weshalb ein Radfahrer stark bremsen musste. Er stürzte vor das Auto und blieb verletzt liegen. Mehr dazu.

26. Juni: Auto rutschte über abschüssige Wiese, Kind verletzt

Eine 31-jährige Pkw-Lenkerin kam Sonntagnachmittag bei einem Abbiegemanöver von der Fahrbahn ab. Ihr fünfjähriger Sohn wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

26. Juni: Pkw prallte gegen Brückensteg

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam ein Lenker ins Schleudern und prallte gegen einen Brückensteg. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Mehr dazu.

26. Juni: Bäume blockierten Flusslauf der Kainach

Infolge des Sturm waren Bäume neben der Kainach umgekippt. Da eine Verklausung drohte, beseitigte die FF Voitsberg diese. Mehr dazu.

24. Juni: Kind lief gegen Auto

Vierjähriges Mädchen rannte gegen vorbeifahrendes Fahrzeug. Es wurde mit dem Notarztwagen ins LKH Graz gebracht. Mehr dazu.

24. Juni: Tausende steirische Haushalte stundenlang ohne Strom

Unwetter suchten am Freitag die Steiermark heim, auch am Samstag bestimmen sehr warme Luftmassen den Wetterablauf. Gewitter sind am Nachmittag im oberen Murtal möglich. Am Sonntag könnte wieder Starkregen im Südosten der Steiermark Thema sein. Mehr dazu.

24. Juni: Verletzter bei Streiterei in Asylquartier

Ein 16-Jähriger schlug einen ebenfalls 16-Jährigen mit einer Holzlatte und verletzte ihn im Bereich des Oberkörpers. Mehr dazu.

24. Juni: Attacke auf Asylwerber: Hitlergruß und Fausthieb

Ein Betrunkener soll auf dem Voitsberger Hauptplatz zwei Asylwerber attackiert und verletzt haben. Das berichtet Dietmar Böhmer, der Obmann des Vereins MenschenRechteReligion. Laut Polizei sei aber keine Anzeige aktenkundig. Mehr dazu.

23. Juni: Im Frühverkehr: Auto kollidiert mit Motorrad

Freitag früh übersah eine 80-jährige Pkw-Fahrerin einen Motorradfahrer. Der 55-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

23. Juni: Schlange schlug Quartier in Futtertrog auf

Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg fing die Schlange ein und setzte sie in einem Wald wieder aus. Mehr dazu.

22. Juni: Besitzer suchen verzweifelt nach "Laura"

Am 29. Mai ist die weiße Katze mit den getigerten Flecken im Bereich LKH Voitsberg/Schlossberg entlaufen. Hinweise erbeten. Mehr dazu.

21. Juni: Unfall auf der A 2: Kleinbus krachte in Leitschiene

Auf der A 2 bei Ligist fuhr am Mittwochabend ein Kleinbus aus unbekannter Ursache gegen die Leitschiene. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

21. Juni: Kollision: Auto drohte in Badesee zu stürzen

Gleich drei Autos kollidierten am Wochenende auf dem Gelände des Pibersteiner Sees. Eines der Fahrzeuge rutschte über die angrenzende Böschung und drohte in den See zu stürzen. Eine Person wurde verletzt. Mehr dazu.

20. Juni: Quad brannte, Feuerwehr verhinderte Waldbrand

Wenige Minuten vor Mittag wuden die Feuerwehren Kainach und Afling alarmiert, weil ein Quad ausbrannte. Der Schaden beträgt 12.000 Euro. Mehr dazu.

20. Juni: Auto fuhr Lkw-Anhänger auf: Fahrer nur leicht verletzt

Unfall auf der A2 kurz vor dem Herzogbergtunnel: Schwerfahrzeug ragte auf die erste Fahrspur, Wagen krachte ins Heck. Der Lenker hatte Glück im Unglück. Mehr dazu.

20. Juni: Käufer setzte Katzenbabys nach wenigen Stunden aus

Weststeirer organisierte sich zwei neun Wochen alte Katzenbabys via Facebook. Nur Stunden später setzte er die hilflosen Kätzchen aus. Sandra Zangl und Michael Hödl retteten die süßen Tiere. Der Täter wird wegen Tierquälerei angezeigt. Mehr dazu.

18. Juni: Auffahrunfall: Vier Jugendliche teils schwer verletzt

Drei Mädchen und ein Bursche waren in Söding-St. Johann mit ihren Mofas unterwegs und krachten ineinander. Mehr dazu.

14. Juni: Asylwerber randalierte und verletzte vier Polizisten

Ein 18-jähriger Nigerianer randalierte am Dienstag in einer Asylunterkunft für Minderjährige in Köflach. Vier Polizisten wurden verletzt. Der Bursche ist in Haft. Mehr dazu.

11. Juni: Achtjährige vor Ertrinken gerettet - Zustand stabil

Ein Mädchen hat am Samstag im Schlossbad Bärnbach die Wasserrutsche benutzt und ist untergegangen. Mehr dazu.

2. Juni: Blitzschlag: Neues Feuerwehrauto wird rasch "eingeweiht"

In Teilen der Steiermark gehen Freitagabend Gewitter nieder und halten die Feuerwehren auf Trab. Im Bezirk Voitsberg schlägt ein Blitz in einen denkmalgeschützten Baum ein. Mehr dazu.

1. Juni: Sattelschlepper geriet auf Autobahn ins Schleudern

Kurz vor der Autobahnabfahrt Modriach hat es gekracht: Ein Lkw-Lenker kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Dabei wurde der Tank des Sattelschleppers stark beschädigt. Mehr dazu.

1. Juni: Junger Lenker verlor Kontrolle: Pkw in Bachbett geschleudert

Ein Weststeirer kam in Rosental an der Kainach von einer Gemeindestraße ab und wurde mit seinem Auto in einen Bach geschleudert. Er konnte sich selbst befreien. Mehr dazu.

31. Mai: Blitzschlag: Drei Feuerwehren bei Waldbrand im Einsatz

Im Bezirk Voitsberg kam es auf dem Zigöllerkogel aufgrund eines Blitzschlages zu einem Waldbrand. Mehr dazu.

30. Mai: Auto steckte nach Unfall zwischen Leitschienen

Auf der A2 kam es zu einem spektakulären Unfall. Das Auto wurde völlig demoliert. Mehr dazu.

28. Mai: Zwei Finger bei Arbeitsunfall abgetrennt

Der schwer verletzte 78-Jährige musste ins UKH Graz eingeliefert werden. Mehr dazu.

26. Mai: Kurios: Mit Mopedauto gegen Verkehrszeichen geprallt

Auf der L 314 in Ligist kollidierten am Freitag, dem 26. Mai 2017, ein Mopedauto und ein Pkw. Das Mopedauto krachte schließlich gegen eine Verkehrstafel, der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

25. Mai: Spektakuläre Kollision auf dem Hauptplatz

Am Donnerstag, dem 25. Mai 2017, kollidierten am Voitsberger Hauptplatz zwei Pkw. Laut Einsatzkräften kamen die Beteiligten mit leichten Verletzungen davon, die Feuerwehr Voitsberg musste die Unfallwracks beseitigen. Mehr dazu.

24. Mai: Nach Ladehemmung löste sich plötzlich Schuss: Mann getroffen

Schwerer Unfall auf einem Schießplatz in Voitsberg: Bei Einschießübungen mit einem Jagdgewehr wurde ein 68-jähriger Weststeirer am Oberschenkel getroffen. Mehr dazu.

22. Mai: Bankfiliale mit Hakenkreuz besprüht

Für Aufsehen sorgen zwei Graffiti-Attacken auf die Filialen der Volksbank in Voitsberg und Köflach. Ein unbekannter Täter attackiert die Generaldirektorin der Bank und hat zudem ein Hakenkreuz hinterlassen. Mehr dazu.

19. Mai: Pkw-Überschlag: Lenker hatte großes Glück

Ein Autolenker kam mit seinem Fahrzeug auf der A2 ins Schleudern, sein Wagen überschlug sich. Doch der Mann blieb offenbar unverletzt. Drei Feuerwehren standen im Einsatz. Mehr dazu.

16. Mai: Ausweichmanöver ging schief: Zwei Verletzte bei kuriosem Unfall

Eine 58-jährige Lenkerin übersah in Rosental an der Kainach einen Streckendienst der Straßenmeisterei und leitete mit ihrem Ausweichmanöver einen Unfall ein. Dabei wurden zwei Personen teils schwer verletzt. Mehr dazu.

15. Mai: Unfall: Paar verletzt sich bei Sturz mit Motorrad

Ein 40-jähriger Motorradlenker und seine 38-Jährige Sozia - beide aus Voitsberg - kamen bei Stadl-Predlitz (Bezirk Murau) mit ihrem Motorrad zu Sturz. Die beiden Verletzten wurden ins Spital gebracht. Mehr dazu.

11. Mai: Großeinsatz: Sieben Feuerwehren bekämpften Dachstuhlbrand

Am Donnerstag, dem 11. Mai, geriet nach dem Einheizen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Edelschrott in Brand. Sieben Feuerwehren standen mit 72 Helfern im Löscheinsatz. Mehr dazu.

11. Mai: Auffahrunfall verursachte Stau auf B 70

Bei einem Verkehrsunfall auf der Umfahrungsstraße in Voitsberg wurde eine Person verletzt. Die Folge war ein kurzer Stau auf der B 70. Mehr dazu.

11. Mai: Spektakuläre Rettung mit der Drehleiter

Eine 82-Jährige Frau aus Maria Lankowitz erlitt nach einem Sturz einen Schenkelhalsbruch und musste von den Feuerwehren Maria Lankowitz gerettet werden. Mehr dazu.

10. Mai: Mexikaner verunglückte am Gaberl

Der Mann war mit einem gemieteten Motorrad von der Straße abgekommen. Mehr dazu.

10. Mai: Köflach: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Anfang April 2017 stahl eine derzeit unbekannte Täterin einer 60-Jährigen die Geldbörse samt Bankomatkarte und behob damit im Anschluss Bargeld. Mehr dazu.

7. Mai: Krampf am Steuer: Lenker landet mit Pkw im Graben

Ein Autofahrer landete Sonntagnachmittag in Pichling bei Köflach mit dem Wagen im Straßengraben. Mehr dazu.

3. Mai: In Lkw-Kran eingeklemmt: Mann brach sich bei Reparaturarbeiten Unterarm

Bei Arbeiten an einem Lkw-Kran auf einem Firmengelände in Bärnbach verletzte sich ein Köflacher schwer. Er konnte die Rettungskräfte noch selbst alarmieren. Mehr dazu.

3. Mai: Knapp 10.000 Euro Schaden bei Baustellen-Einbruch in Mooskirchen

Von Bohrmaschine bis Rüttelstampfer: Unbekannte Täter stahlen am Autobahnparkplatz Mooskirchen (A2) diverses Werkzeug. Der Schaden ist beträchtlich. Mehr dazu.

30. April: Katze aus dem Dachgiebel gerettet

Die Feuerwehr Ligist rettete eine Katze aus dem Giebel eines Wirtschaftsgebäudes in zwölf Metern Höhe. Mehr dazu.

29. April: Autos kollidierten in Voitsberg: Ein Insasse leicht verletzt

In Voitsberg stießen zwei Pkw zusammen. Ein Auto kam erst kurz vor einem Haus zum Stillstand. Eine Person wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

28. April: Feuerwehrleute bargen Klein-Lkw mit vollem Körpereinsatz

In der Greißeneggerstraße in Voitsberg blieb der Lenker eines Kleintransportes in einer Bahnunterführung hängen. Die Feuerwehr konnten das Fahrzeug unter schweißtreibendem Körpereinsatz befreien. Mehr dazu.