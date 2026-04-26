Hochgerechnet sind es gut und gerne 125.000 Mal, dass der Kainacher Johann Hausberger in den vergangenen Jahren das Wort „Vergelt‘s Gott“ gesagt hat. Eine stattliche Zahl, die der bald 80-jährige pensionierte Landwirt vulgo „Paulhuber“ aus dem Oswaldgraben in Kainach über die Lippen brachte. Wie es zu dieser Marke kommt, ist leicht erklärt: Hausberger versieht seit über 20 Jahren als „Absammler“ der Opfergelder in der Pfarrkirche von Kainach seinen Dienst.

Jahraus, jahrein, jeden Sonntag, jeden Feiertag, bei jedem Begräbnis geht er in die Sakristei, holt das „Opferkistl“, das an einer längeren Stange befestigt ist, geht zu den Bankreihen und auch hinauf auf den Chor. Und sammelt die Opfergelder ein, welche er abschließend in der Sakristei abliefert und versperrt. In den über 20 Jahren waren es nur ganz wenige Messen, welche der „Paulhuber“ krankheitsbedingt auslassen musste, Sonntag für Sonntag, Feiertag für Feiertag, ob Sonnenschein, Regen oder Schnee, macht er sich zu Fuß von zu Hause auf den 25 Minuten dauernden Weg in die Kirche und dann wieder retour.

Im Ort ist Hausberger als „Paulhuber Hans“ bekannt © Karl Mayer

Teuerung macht sich kaum bemerkbar

Auf die Frage, ob man es beim Opfergeld merkt, wenn schlechtere Zeiten anbrechen – wie jetzt bei der Teuerungswelle –, meint Hausberger: „Eigentlich kaum, die allermeisten Kirchenbesucher werfen nach wie vor Ein- und Zwei-Euromünzen in das Kisterl.“

Und noch eine wichtige Funktion im Pfarrleben führt der nunmehrige Pensionist aus: Das Beten bei der Totenwache in der Pfarrkirche – dort gemeinsam mit seiner Gattin Annemarie – und beim Begräbnis. „Es war im Jahr 1990, als mich Cäcilia Kolb fragte, ob ich nicht von ihr das Vorbeten übernehmen möge“, erinnert er sich. „Ich schrieb von Anbeginn dieser Aufgabe genau mit, wann und bei wem ich im Begräbniszug das Vorbeten übernahm. Bis heutigen Tag sind es exakt 226 Begräbnisse.“

Immer weniger Menschen beten mit

Dabei betet Hausberger ein Rosenkranz-„G’setzerl“ in der Aufbahrungshalle, dann wenn der Sarg zur Kirche begleitet wird und auch wieder retour zum Friedhof. „Leider finden sich immer weniger Menschen, die auf diesem Gang beim Rosenkranz nachbeten können oder wollen“, bedauert der Vorbeter.

Doch nicht nur Absammeln und Vorbeten gehören zu den Aufgaben des „Kirchenpropstes“ – übrigens der letzte von seinerzeit immer drei bis vier in Kainach. So ist er dafür zuständig, dass sowohl am Fronleichnamstag als auch am Umgangsonntag im Juli bei den Altären im Freien junge Birkenbäumchen stehen. „Jeweils zwölf Birken, die gar nicht mehr so einfach zu bekommen sind“, sagt der Pensionist, der auch fünf Perioden im Pfarrgemeinderat vertreten war.

Eine für Hausberger ganz besonders ehrenvolle Aufgabe ist es, dass er am Karsamstag bei der Auferstehungsfeier die Christusstatue von der Sakristei holen und auf den Altar stellen darf.

Persönliches „Vergelt‘s Gott“

Wie errechnet – rund 125.000 Mal hat Johann Hausberger, den man auch unter seinem Vulgonamen „Paulhuber Hans“ kennt, die Worte „Vergelt‘s Gott“ als Danke für die Opfergaben gesprochen. Ein offizielles „Vergelt’s Gott“ oder „Danke“ von Seiten der Pfarre oder gar der Diözese war jedoch noch nicht zu hören, sagt er.