Im vergangenen Jahr haben Andreas und Daniela Schriebl mit ihrem Möbelstudio neue Ausstellungsräume in der Grazer Vorstadt bezogen. In Voitsberg bietet Andreas Schriebl schon seit 20 Jahren maßgeschneiderte Wohnraumkonzepte an. Individuelle Bedarfsanalysen, fotorealistische Planungen mittels VR-Brille, sorgfältige Montagearbeiten und ein umfassender Kundenservice machen das Unternehmen zu einer gefragten Adresse für Wohnraumgestaltung in der Region.

Seine Kundinnen und Kunden begleitet Andreas Schriebl von der Planung bis zur Montage. Zwar werden Möbel aller Art verkauft, doch der Fokus liegt auf Küchen. Die meisten Kunden kommen mit dem Rohplan ihres Hauses. „Wir schauen uns an, wie die Fenster positioniert sind, wo zum Beispiel die Küche am besten wirkt und was sie alles braucht: Kücheninsel, welcher Dunstabzug, welche Geräte?“, so Schriebl.

© Robert Cescutti

Ehrung

Anlässlich des Jubiläums würdigten Vertreter der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Voitsberg das Engagement von Andreas Schriebl. Regionalstellenobmann‑Stellvertreter Werner Jost, Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ Riki Vogl und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher überbrachten Glückwunsche und eine Ehrenurkunde der WKO.