Kürzlich haben 15 Lehrlinge aus der Weststeiermark, die in Betrieben der Lipizzanerheimat ihr erstes Lehrjahr absolvieren, eine 15-wöchige Zusatzausbildung abgeschlossen. Die Ausbildung findet im Rahmen des LEADER-Projekts „Allianz zur Fachkräftesicherung in der Lipizzanerheimat“ statt und wird vom Ausbildungsverbund (ABV) „mein Job“ durchgeführt. Das Ziel: die Lehrlingsausbildung zu verbessern und langfristig Fachkräfte in der Region zu sichern.

Fräsen und Finanzbildung

Die 15 Burschen beschäftigten sich deshalb in den vergangenen Wochen mit Themen und Fertigkeiten, mit denen sie in ihren technischen Lehrberufen normalerweise weniger in Berührung kommen – von Soft-Skills wie Präsentation über Finanzbildung bis hin zu Fähigkeiten wie Fräsen oder Schweißen. Am vergangenen Freitag präsentierten die Lehrlinge Eltern, Freunden und Unternehmensvertretern an verschiedenen Stationen, was sie gelernt hatten. Auch einige Werkstücke präsentierten die Jugendlichen. Darunter ein Osterei, das im Rahmen der Frühlingstage im Einkaufscenter WEZ verlost wird.

ABV mein Job-Obfrau Sonja Hutter-Binder konnte einige Ehrengäste am Abschlusstag begrüßen: Neben den Bürgermeistern Johannes Schmid (Rosental) und Georg Preßler (Edelschrott) sowie Vizebürgermeister Kurt Christof (Voitsberg) und Vizebürgermeisterin Christiane Holler-Wind (Bärnbach) war auch Willibald Ehrenhöfer, Landesrat für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung, gekommen, um den Jugendlichen zu gratulieren: „Das beste Wissen hilft nichts, wenn man es nicht anwenden kann. Und das beste Können nichts, wenn man es nicht anwenden will. Ihr beweist, dass ihr euch weiterentwickeln wollt.“