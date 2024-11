Eine 12.000 m² große Ackerfläche inmitten einer Einfamilienhaus-Gegend am Bichlweg in Söding ist seit Jahren Streitthema. Denn diese Ackerfläche ist zwar bereits seit 1999 Aufschließungsgebiet, doch erst 20 Jahre später wurden Pläne für ein Seniorenheim spruchreif. Dieser Baubeginn war damals für 2020 geplant. Da allerdings zahlreiche Einsprüche von Anrainern den Baustart verzögert hätten und der Betreiber somit um Förderungen umgefallen wäre, wurde das Projekt kurzerhand abgeblasen – und am Vorum-Gelände in Voitsberg errichtet.