Vor einem Jahr verstarb der Neurologe und Psychiater Gerald Pump überraschend – nach kurzer, schwerer Krankheit. „Leider blieb kaum Zeit, ein ihm würdiges Gedenken zu bereiten“, betont der Voitsberger Altbürgermeister Ernst Meixner. Deswegen haben sich zahlreiche Wegbegleiter dazu entschlossen, das im Rahmen einer großen Gedenkveranstaltung in den Stadtsälen Voitsberg nachzuholen. Denn der Gründer des Psychosozialen Zentrums hat ein breit gefächertes und vielschichtiges Lebenswerk hinterlassen. Er setzte aus medizinischer Sicht neue Maßstäbe, setzte sich für die psychische Gesundheit in der Region ein und war auch künstlerisch tätig, etwa als Autor gemeinsam mit Künstler Nikolaus Trnka-Strasnitzky. „Er hat das Psychosoziale Zentrum gegründet, hat Bücher geschrieben, Gesundheitswandertag und Gesundheitsmesse in Voitsberg begründet“, fasst Meixner zusammen.