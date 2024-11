Vor zwei Jahren startete der Köflacher Hans-Peter Stangl seine Tischtenniskarriere. Als Mitglied der ersten Stunde des Dachverbandes für Spieler, die an Parkinson erkrankt sind, holte er bei seiner ersten Weltmeisterschaft prompt eine Bronzemedaille. Seither geht es für den Weststeirer Schlag auf Schlag, seine diesjährige Turnierbilanz kann sich sehen lassen: Ende September holte Stangl bei den ersten Österreichischen Parkinson-Tischtennis-Meisterschaften in Faak am See Bronze in der Herren-Einzelklasse 1.